La ex militante libertaria que denunció favores sexuales en LLA será candidata a diputada de un frente "nacional y popular"

La ex militante de La Libertad Avanza que se fue del partido de Javier Milei tras denunciar la venta de cargos a cambio de “favores sexuales”, Mila Zurbriggen , anunció que se presentará como candidata a diputada en un frente opositor al Gobierno. Según informó, el frente Nueva Generaciónes un espacio “nacional y popular” que busca “darle una impronta nacionalista a los nuevos desafíos de la llamada cuarta revolución industrial”.

A través de redes sociales, la ex dirigente de la juventud libertaria confirmó que será candidata a diputada nacional por la ciudad en un frente opositor al Gobierno. En publicaciones recientes, la comunicadora repudió los insultos y agresiones de Javier Milei contra la izquierda y consideró que las nuevas derechas buscan implementar un tecno feudalismo.

La joven de 25 años que se define como “ni de izquierda, ni de derecha”, sino de “tercera posición”, afirmó en C5N que el espacio está dentro “del campo nacional y popular, pero que esté actualizado para las nuevas generaciones”. “Somos nacionalistas del siglo XXI. Trabajamos por un país 4.0, poniendo a la Argentina primero”, definen desde las redes del espacio, que ya tiene todos los papeles en regla para presentar candidaturas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El sopresivo frente anti Milei que Juan Grabois propuso un formar con Lousteau, Carrió y Stolbizer

“Desde el Frente Nueva Generación, proponemos que nuestro país se prepare frente a esta nueva realidad con un modelo económico que resguarde el capital humano como activo principal, fomente la innovación con propósito (...) y que al mismo tiempo se resguarde nuestra industria nacional. También fomentemos la industria 4.0 soberana, mientras reafirmamos la identidad nacional y de la seguridad digital”, indicaron en un comunicado.

“Es una opción que busca trascender la polarización política y ofrecer soluciones a los problemas del país y a las urgencias cotidianas de las familias, que hoy en la ciudad (como en todo el país) tienen sus ingresos pulverizados por las políticas económicas del gobierno nacional, con precios de supermercado al doble de Europa, pero con un salario mínimo 10 veces menor, una bomba de tiempo para una tragedia social”, sostuvo en la entrevista.

El Papa Francisco pidió a los líderes que combatan la pobreza global y advirtió sobre el "clima preocupante de inestabilidad internacional”

Tras su escandalosa salida de La Libertad Avanza en febrero de 2023, Zubriggen viene planteando fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. En los últimos meses se sumó a las críticas por el recorte del presupuesto universitario, cuestionó la suba de impuestos y rechazó, entre otras cosas, los despidos en el Hospital Laura Bonaparte. Además sostiene que el poder ejecutivo eligió un camino “que nos perjudica a todos” mientras le sigue echando la culpa a la gestión anterior.

La ex militante libertaria también es crítica de la administración de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, el distrito por el cual se presentará como candidata a la Cámara baja. “Algo que me molesta muchísimo es lo mal que lo vienen pasando los vecinos de Lugano, Soldati y barrios de Zona Sur de Capital Federal. Es gente dejada absolutamente de lado por el sistema político”, escribió en su cuenta de X.

La denuncia por la venta de candidaturas en La Libertad Avanza

La figura de Mila Zurbriggen tomó notoriedad a principios de 2023, cuando denunció la venta de candidaturas a cambio de favores sexuales y dinero en La Libertad Avanza. Luego de revelar las situaciones que se vivían dentro del partido, la joven recibió amenazas y un hostigamiento permanente por parte de militantes libertarios.

“Vimos mucha gente puesta a dedo y cuando se pregunta, supuestamente, es por aporte económico, pero esos aportes no llegan a los militantes. A los chicos de varias provincias se les pide dinero para que el candidato a presidente vaya a la provincia, y es mucha plata. La juventud está muy dejada de lado en este frente, sobre todo la parte más decisiva, eso es lo que denuncié.”, dijo en ese entonces a Modo Fontevecchia.

Y agregó: “Hablé también, de favores sexuales y mujeres que se exhiben con poca ropa puestas en cargos para los que no son idóneas. No soy feminista, pero son cosas que nos indignan a todos y no tienen que pasar”.

En esa oportunidad, la joven, junto a la legisladora Rebeca Fleitas, ratificó su denuncia ante la Justicia y aportó nombres concretos al expediente. Sin embargo en marzo de 2024 el fiscal federal Ramiro González dispuso el archivo provisorio del caso “hasta tanto surjan elementos que permitan determinar si existió un hecho merecedor de un reproche penal”.

MC/fl