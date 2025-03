El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, habló sobre la movilización convocada por la CGT para el próximo miércoles 9 de abril: “Estaremos acompañando a los jubilados en la plaza de los dos Congresos, en paz y tranquilidad”.

El gremialista le envió un fuerte mensaje a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en Radio Rivadavia: “Los gremios van a ir adelante. La bandera roja que se la guarden para el fondo. Nosotros vamos a estar adelante tratando de cuidar las cosas. Pero que Bullrich trate de no joder con los trabajadores. Nosotros vamos a ir y vamos a reclamar. No sé, algunos putearán, algunos gritarán. Que nos dejen tranquilos, que se desahogue la gente”.

Patricia Bullrich

Maturano reconoció: “Acá hay una presión social tan grande que, si nosotros nos quedamos en el molde, va a explotar por algún lado. Y no puede explotar, este gobierno tiene que llegar a los cuatro años. La democracia tiene que estar tranquila, en paz y hay que conservarla”.

El líder sindical se refirió tambien a la medida de fuerza: “Ya no alcanzaban los paros de 24 horas. Por eso solicitamos a la CGT que haya paro y movilización de 36 horas. ¿Qué significa esto? El día 9 a las 12 del mediodía, toda la gente deja de trabajar y se dirige a la movilización. Lo único que andan son trenes, colectivos y transportes públicos para ayudar a llevar a la gente a la movilización, retornarla a sus hogares y después desmovilizar. A las 0 horas del jueves 10 de abril, no funciona ningún más tren, tren colectivo, subte, no funciona más transportes públicos hasta las 0 del otro día”.

Por otra parte, el gremialista salió al cruce de las críticas de algunos sectores que le exigen a la CGT una postura mucho más dura con el Gobierno. El referente sindical se sinceró: “No jodamos mucho, muchachos, todas las CGT desde 1930 hasta la fecha, fueron oficialistas. Con la dictadura también era oficialista. Tenía más diálogo con los militares que con éstos".

Y agregó: "Motivos para el paro hay un montón. Éramos críticos de que en esta época la CGT no hacía nada, decían que era una tibieza, muy dialoguista, y nosotros estábamos en contra de que esta CGT no hiciera nada. Pero los líderes sindicales se están dando cuenta que con estar tan callados con este Gobierno les va a ir mal en las próximas elecciones sindicales”.

Los referentes de la CGT

El Gobierno le restó importancia al paro de la CGT y cruzó al sindicalismo

Manuel Adorni escribió en su cuenta de X: “El pasado que nadie quiere anunció un paro que tampoco nadie quiere. Fin”. Horas antes, en su habitual conferencia de prensa, el vocero ya había sido muy duro con el sindicalismo. Previo a la reunión de la central sindical, el funcionario destacó que el gobierno de Javier Milei es el que "más rápido sufrió un paro nacional".

Y añadió: “Estos paros son para defender intereses propios. Acá no hay nada que amerite un paro cuando se han corregido temas del desastre heredado que fueron un reclamo permanente de los trabajadores, como el tema de la inflación. Durmieron tanto tiempo. Es increíble cómo de repente despertaron".

Manuel Adorni

Por su parte, desde el entorno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señalaron al canal Todo Noticias (TN) que no los sorprende la medida sindical: “Lo esperábamos, pero estamos tranquilos. Esperamos poder reunirnos la semana que viene y desactivarlo de alguna manera”.

El Gobierno buscará llegar a un acuerdo con los líderes de la Confederación General de Trabajo y piensa que el paro, que la central obrera convocó para el jueves 10 de abril, con una movilización que arrancará el miércoles 9, es una sobreactuación. La idea del oficialismo es sumar a la negociación a los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).

