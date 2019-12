Mendoza: la Iglesia se mete en el tema minero: "Pone en riesgo la amistad social"

La Iglesia Católica se metió en las últimas horas de lleno esta semana en el conflicto minero de Mendoza, como derivación de las masivas protestas en torno al cambio en la Ley 7.722 de la provincia, permitiendo el uso de algunas sustancias químicas nocivas para el medio ambiente para la explotación minera. En una carta, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, le pidió este lunes 23 de diciembre al gobernador Rodolfo Suárez "que no promulgue las modificaciones" a la norma y aseguró que "para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, hace falta la licencia social, se requiere un consenso específico y explícito", ya que de otra manera "se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas".

Sin embargo, el pedido de Colombo no fue escuchado. El gobernador promulgó las modificaciones a la Ley 7.722 y desde este martes ya rigen los cambios para la actividad minera, entre ellos el uso de cianuro y de ácido sulfúrico. La iniciativa fue publicada ayer en el Boletín Oficial. “Le escribo en estas difíciles horas que siguen a la sanción de las modificaciones de la Ley 7722 por parte de la Legislatura provincial. Lo hago de este modo porque, a pesar de mis intentos, hasta el momento no he conseguido comunicarme de otra forma”, expresaba religioso en el texto que se dio a conocer esta semana.

Mendoza: las empresas ya pueden buscar oro y cobre, pero peligra la Fiesta de la Vendimia 2020

"Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente", agregaba, y recalcaba: "Una multitud esperanzada camina a lo largo y ancho de nuestra Provincia para pedirle a Ud., en virtud de sus prerrogativas constitucionales, que vete tales modificaciones".

En este marco, Colombo aseguraba que tiene "el conmovido testimonio de los párrocos de los distintos departamentos que me narran la presencia masiva de familias con niños pequeños, pidiendo se vete esta modificación a la Ley 7722" y que "en la tarde de ayer (por este martes), a poco de comenzar la celebración de la Misa en un templete dedicado al Niño Dios, a la altura del paso a Chile, pude yo mismo ver saludar a la masiva columna de personas que venían desde los departamentos del Sur".

Y concluía: "Como pastor de esta Arquidiócesis de Mendoza, le pido que no promulgue las modificaciones a la Ley 7722. Comprendo que no es fácil vetar la ley que Ud. mismo proyectó y los legisladores aprobaron. Sin embargo, seguramente en estos días, Ud. habrá podido “escuchar el clamor del Pueblo” y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una Provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas".

También en las últimas horas se conoció la comunicación de Suárez con el conocido científico y ambientalista Esteban Servat, quien se comunicó telefonicamente desde el exterior con el Mandatario y lo cusó de ser "uno de los criminales ambientales más grandes de la historia argentina". La respuesta de Suárez fue destemplada, "andá a la c... de tu hermana".

"Él está del lado del negocio de la megaminería y en frente tiene a miles de personas manifestándose para salvar el agua de la provincia de Mendoza”, desafió Servat, que contó un detalle llamatico de la llamada que hizo desde Alemania: Primero atendió una secretaria de Suárez, a quien alcanzó a decirle Servat que lo llamaba desde la Embajada de Alemania. La comunicación se cortó, y sólo logró restablecerse cuando el científico le envió un mensaje escrito en el que le decía que tenía que hablar de manera urgente con el mandatario mendocino por un asunto de un grupo inversores.

