La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado N° 15 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, fue criticada por haber liberado a 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la marcha convocada por los jubilados en el Congreso el pasado 12 de marzo. “Hasta las 22 horas tenía informadas 14 detenciones. Durante todo el día hubo información pública, pero esos detenidos no estaban siendo informados al juzgado y yo pensaba que eso se debía a que otro juez estaba interviniendo. Pero con la presentación de la defensa, pasadas las 22, tomo conocimiento que ningún juez había intervenido. ¿Qué contexto de control tuve yo como juez? Totalmente deficitario”, se defendió la magistrada. El Gobierno Nacional prepara una denuncia en su contra.

Andrade, duramente cuestionada por funcionarios del Poder Ejecutivo, habló de las cuatro personas que todavía siguen detenidas: “Trabajó muy bien la fiscalía, me informan que había una persona con pedido de captura desde Tucumán y no se le dio la soltura. Hubo tres personas, que no sé si están vinculadas a esto, pero las únicas personas que tenían algún arma no fueron liberadas”.

Consultada sobre su filiación política, una de las críticas que le achachó, negó ser militante de La Cámpora: "Jamás, jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial, en SITRAJU (NdR: Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires), no hay ninguna incompatibilidad. En mis años de secretaria federal solo estuve en la colectiva de mujeres de trabajadoras de Comodoro Py porque en el fuero federal lo reglamentario es distinto y me apego a ello”, dijo este sábado a Radio 10.

En una entrevista que concedió el viernes 14 de marzo a María O’Donnell para Urbana Play, la jueza había declarado: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse. Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”.

Los destrozos en la marcha del Congreso.

La denuncia que prepara el Gobierno contra la jueza

La decisión que tomó Andrade de liberar a 114 detenidos durante la marcha de los jubilados en el Congreso fue duramente criticada por el Gobierno de Javier Milei, que pidió que la magistrada sea apartada de la causa sobre los incidentes y adelantó que presentará una denuncia penal ante la Justicia.

Desde el Ejecutivo calificaron su desempeño como "un desastre" y aseguraron que liberó a más de 100 detenidos “por WhatsApp” sin haber leído las actuaciones correspondientes, sin haber controlado la prueba y sin haber chequeado la existencia de antecedentes penales. En su cuenta social de X, Manuel Adorni, vocero presidencial, escribió: "La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices. Fin".

Por ese motivo, el próximo lunes 17 de marzo elevarán una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. También le solicitarán al Consejo de la Magistratura que evalúe una sanción contra la jueza.

Andrade justificó su resolución de liberar a los presos en un extenso texto: "A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente".

Jueza Karina Andrade

Y agregó: "Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación".

Qué ocurrió el pasado miércoles 12 de marzo en el Congreso

Manifestantes de diferentes sectores (ciudadanos, estudiantes, seguidores de diferentes clubes de fútbol, agrupaciones de izquierda y otros) comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Congreso para apoyar el reclamo que todos los miércoles realizan los jubilados exigiendo un aumento en sus pensiones.

Aunque la protesta estaba convocada originalmente para las 17 horas, pasadas las 16 se produjeron los primeros choques, cuando la Policía de la Ciudad intentó aplicar el protocolo antipiquetes.

Durante la jornada, los manifestantes incendiaron dos patrulleros y más de 70 contenedores de basura. Además, arrancaron baldosas de la Plaza Congreso para lanzarlas contra los agentes. La violencia también se trasladó a Plaza de Mayo, donde se registraron disturbios frente a la Casa Rosada.

La marcha de los jubilados con los hinchas, la protesta en el Congreso



La tensión creció cuando la policía comenzó a usar balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos más violentos. Según el reporte oficial, hubo al menos 46 heridos, incluyendo al reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza provocada por una cápsula de gas lacrimógeno y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía.

El Ministerio de Seguridad informó que en total fueron detenidas 124 personas: 25 manifestantes fueron arrestados por la Policía Federal y 99 por la Policía de la Ciudad. La ministra Patricia Bullrich calificó a los detenidos como “violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas. En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró: “Hay movimientos políticos orientados a desestabilizar al Gobierno”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a cuestionar estas declaraciones y denunció una “descarga de violencia sobre los jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste, un atentado contra derechos esenciales de la democracia”.

