La Justicia define si Jaime puede cumplir su condena en su domicilio

El Tribunal Oral Federal Número 2 se apresta a definir la próxima semana el pedido del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime quien insiste se le permita cumplir la pena restante en la causa por la Tragedia de Once fuera de la cárcel.

A comienzos de esta semana y a través de su abogado Eduardo Caminos, el exfuncionario le hizo llegar una carta al tribunal exigiendo una pronta definición de su situación al tiempo que en más de una quincena de líneas le contó a los jueces cómo transcurre sus días, pasadas ya dos semanas de entregarse en los tribunales de Comodoro Py.

Jaime busca que el tribunal le conceda el arresto domiciliario para terminar de purgar los cuatro años y siete días de prisión en el expediente donde fue condenado en diciembre del 2015 por administración fraudulenta tras la muerte de 51 personas en el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012.

El pasado 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena revisada en dos oportunidades luego de rechazar un recurso extraordinario presentado por Raul Omar Plee, fiscal ante la Cámara Federal de Casación quien reclamaba que se le incrementara la pena.

Previo a entregarse, el exfuncionario aludió padecer un carcinoma y cervicalgia. En esa línea el tribunal ordenó que el Cuerpo Médico Forense de la Corte le realice diversos estudios para comprobar su estado de salud. El informe ratificó el carcinoma operado, pero también contempló un cuadro de hipertensión, una hernia inguinal, artrosis de columna, nódulo pulmonar e hipotiroidismo.

Ante ello, el Cuerpo Médico Forense recomendó que Jaime continúe con el tratamiento que viene siguiendo, pero por un lado asegura que “las patologías que presenta pueden ser tratadas en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado” y por el otro, contempla que puede hacerlo en un centro de salud fuera de la cárcel y que la colocación de una tobillera no afectaría su salud física o impedir su correcto tratamiento.

Por su parte, el fiscal Patricio García Elorrio dictaminó que no corresponde el pedido de la defensa de Jaime pues “las condiciones de la petición no se ajusta a los requisitos establecidos en la ley aplicable”. En tanto, Leonardo Menghini, quien representa en la querella a los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once fundamentó su negativa del pedido al sostener que las patologías de las que dice padecer Jaime “no se han probado que sean de la gravedad que expone”.