La justicia, entre el Covid y el desafío de avanzar contra actuales y ex funcionarios

La justicia federal, fuero donde tramitan los casos que involucran a actuales y ex funcionarios, mostró una actividad diferente este año, en el que estuvo de feria durante un tiempo prolongado por la pandemia de covid-19 que golpea al país. En ese escenario, además, emergió otra novedad importante: la causa que más preocupa a la actual oposición por primera vez no está en Comodoro Py sino en otra jurisdicción. Se trata de la de Lomas de Zamora, en la que tramita el expediente por espionaje ilegal en la gestión macrista, que tiene en la mira a la cúpula de Inteligencia de ese período, encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La inusual actividad judicial 2020 amenaza con continuar este año de no mediar cambios en la situación sanitaria del país. Los juicios que ya están en marcha seguirán de forma remota, como Obra Pública, que tiene a CFK en el banquillo acusada de direccionar las obras en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Ese debate se reabudará este año, a partir de febrero, tras la feria de verano, con las declaraciones de más de 80 testigos. Entre los nombres de quienes están pedidos como testigos están desde Alberto Fernández y Sergio Massa hasta empresarios como Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra.

Lo que difícilmente comiencen, al menos antes de mediados de año, son aquellos juicios que no tuvieron su puntapié inicial. Aunque aún no hay precisiones ni comunicados oficiales, y todo está a la expectativa de lo que puede darse con la evolución de la pandemia, la situación de parate en la presencialidad beneficiaría de momento tanto a CFK como a varios ex y actuales funcionarios que tienen debates pendientes.

En el edificio de Retiro hay también una variedad de causas que involucran a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri y a él mismo. Aún en etapa de Instrucción no tuvieron demasiada actividad este año, pero en una de esas causas en los últimos días de 2020 los ex funcionarios allí involucrados recibieron un revés. Fue cuando la justicia rechazó anular las indagatorias en la causa conocida como “peajes”, aunque por ahora no se hizo lugar a los pedidos de embargos preventivos e inhibición general de bienes de los acusados y de las firmas vinculadas a la familia del ex mandatario, como había pedido la fiscalía.

Pero mientras que esos expedientes muestran un andar pausado, en Lomas la causa por espionaje ilegal avanza con celeridad, a la par de que los acusados buscan que el expediente salga de esa jurisdicción rumbo a Comodoro Py.

Por lo pronto allí, en uno de los tramos, que tiene que ver con maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de CFK, ya están procesados Arribas y Majdalani. En tanto que en las últimas semanas de 2020 los fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron al juez Juan Pablo Augé que los procese también por los hechos vinculados a espionaje de diferentes referentes de la política, la iglesia y movimientos sociales, y periodistas.

Entre los nombres de esas personas damnificadas, varias de las cuales se presentaron como querellantes, están entre otros, los funcionarios porteños, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli; Emilio Monzó y Nicolás Massot. Los fiscales también pidieron el procesamiento del ex titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco así como solicitaron la falta de mérito para Darío Nieto, secretario privado del ex presidente.