La marcha de la nada | La CGT activa su primera movilización tras casi mil días de gestión de Alberto Fernández

En una semana en la que las organizaciones piqueteras más duras insistieron con medidas contra el rumbo económico del Gobierno, otras más cercanas exigieron en la calle el Salario Básico Universal y hasta el campo protestó contra la Casa Rosada, la CGT lanzó una medida por demás llamativa: “La marcha de la nada”. Será dentro de un mes, no habrá paro a diferencia de lo que ocurrió en gobiernos anteriores y no irán a la Plaza de Mayo a confrontar al presidente Alberto Fernández.

"No se trata de estar a favor o en contra de las medidas. Hay que tener la responsabilidad suficiente para encontrar el camino de salida y que esto no se siga profundizando", dijo ayer a la tarde Héctor Daer al confirmar la movilización.

De ese modo, el dirigente sindical buscó despejar las dudas en torno a si el momento del primer paro general contra la administración Fernández había llegado. Pero no: no hay consigna contra la Casa Rosada al punto tal que no habrá marcha a la Plaza de Mayo sino desde el Obelisco a la Plaza de los Dos Congresos.

La movilización pareciera llegar como una forzada respuesta a la presión cada vez más fuerte que vienen haciendo las organizaciones sociales. Es que hasta ahora en la calle Azopardo habían podido manejar la situación con, por ejemplo, una reunión en la que por primera vez recibieron a un referente piquetero: fue a principios de junio pasado y Eduardo Belliboni buscaba apoyos para el paro: no lo logró.

Pasaron los días hasta que la semana pasada se reactivó una reunión entre los referentes de la central obrera: no hubo definición más que esperar una semana para definir. Ayer miércoles el Indec informó que la inflación de junio volvió a subir del 5,1% al 5,3% y eso, finalmente, los obligó a salir a la calle.

La CGT y el historial de paros

Una de las maneras de analizar el comportamiento cegetista frente a la crisis que atraviesa el gobierno actual es mirar cómo reaccionó en los últimos gobiernos.

A modo de repaso, Cristina Kirchner salió invicta de paros generales de la CGT durante su primer mandato, pero la situación cambió cuando comenzó el segundo. El primer paro general fue el 20 de noviembre de 2012, 346 días después de haber asumido. En total fueron cinco paros en cuatro años.

Dos semanas antes del anuncio de movilización, Alberto Fernández encabezó un acto en la CGT.

Después llegó el turno de Mauricio Macri. El primer paro que afrontó fue el 6 de abril de 2017, 483 días después de iniciada su gestión al frente de la Casa Rosada. De todos modos, a los cuatro meses de Gobierno, el 29 de abril del 2016, la CGT y la CTA organizaron la primera movilización: habían pasado apenas 141 días de mandato. Fueron cinco las veces que se paró el país durante el Gobierno de Cambiemos.

El que rompe con la estadística es Fernández. En algún modo la pandemia de coronavirus y las restricciones sanitarias influyeron, pero pasó más de un año de la vuelta a la normalidad y recién ahora se comenzó a discutir una movida.

La movilización "contra la inflación" planteada para el próximo mes llegará entonces el día en que Fernández cumplirá 981 días al frente de la Casa Rosada y en el marco de un agravamiento de la crisis económica y mientras el Gobierno intenta reacomodarse tras la escandalosa renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis quien, hasta el momento, sólo dio señales a los mercados enfocadas a combatir el déficit fiscal.

"Salimos a la calle a interpelar a todos los actores políticos a encontrar un acuerdo, no estamos saliendo a apuntar con el dedo acusador", dijo Daer esta mañana en declaraciones al programa Argenzuela en Radio 10.

De todos modos, Daer reconoció que "no podemos ignorar el proceso inflacionario, etcétera, etcétera. Pero ojo, o encontramos un camino común o terminamos con una política de shock".

¿Reunión con Cristina?

En ese contexto, en las últimas horas trascendió un supuesto encuentro entre integrantes de la central obrera con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este medio no pudo confirmar si efectivamente ocurrió pero lo cierto es que al menos al cierre de esta nota no hubo ninguna desmentida.

Según consignó Clarín, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) fueron los cegetistas que participaron del supuesto encuentro reservado el miércoles al mediodía en el despacho de la vicepresidenta en el Senado.

Ello en un contexto en el que la vicepresidenta decidió tomar más protagonismo en la agenda del Gobierno. Retomó el contacto con el presidente Alberto Fernández, arrancó una agenda de reuniones con otros representantes políticos y sindicales e intensificó sus apariciones en actos ante la preocupación por el crecimiento de la conflictividad social producto de la crisis.