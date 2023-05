Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó este miércoles 3 de mayo una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por las expresiones del periodista Baby Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

"Yo una vez dije que Cristina era el cáncer de la Argentina y me acuerdo que la hija de Moreau salió corriendo haciendo un repudio en el Congreso. Bueno, agrego hoy que la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina o por lo menos la metástasis de Cristina”, expresó esta semana el periodista de A24.

La frase fue repudiados por el bloque de Diputados del Frente de Todos en las redes sociales. "Las y los Diputados Nacionales del Frente de Todos repudiamos las expresiones de Baby Etchecopar contra nuestras compañeras, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. Basta de discursos de odio y de violencia machista", expresaron.

En el escrito, la titular de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad pidió que se “actúe y disponga las medidas pertinentes conforme a las leyes nacionales, convenciones y tratados internacionales” y que tome en consideración las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA para “terminar con la creciente violencia política y de género en Argentina”.

“Este tipo de mensajes refuerzan patrones socioculturales alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación. A la vez, contribuyen a legitimar otros tipos y modalidades de la violencia machista”, agregó.

Foto: @AyelenMazzina

“La violencia hacia las mujeres y disidencias que hacemos política va contra todo avance de derechos humanos, igualdad y justicia social. Una vez más, llamo a la dirigencia política y a la sociedad a frenar estos ataques”, escribió Mazzina en su cuenta personal de Twitter.

En su editorial titulada Libertad de Expresión, Baby Etchecopar señaló: “Lo que tienen que hacer los políticos es solamente contestar, no explicarnos cómo hacer radio o televisión”. Y continuó: “Si no les gusta lo que digo, están los tribunales. Y si no están los dedos de los pies para que se corten las uñas con los dientes”.

Foto: @AyelenMazzina

En su descargo, el conductor expresó: “Realmente, a mí nadie me manda a callar y menos ustedes pelo…”. Etchecopar comentó que para él “hoy no hay libertad en el país” y solo existen “los comité de la palabra, de los medios, el que te vigila, el que te pega carpetazos, hay otro que te escucha y alguno que te silencia”. “Vos ves a los periodistas de hoy que van hasta ahí. Se juegan un poquito y no se tiran”, resaltó.

“Somos prisioneros de un gobierno parecido al de Cuba o al de Venezuela. No somos libres. Somos esclavos. Estamos perdiendo todo. Ya perdimos la dignidad y ahora no podemos hablar. Se trata de un país de algunos libres y muchos condenados. Es un régimen de miedosos y soberbios que si aflojan el látigo, te los comés vivos”, cerró.

