La oposición ajusta una estrategia común por boleta única y el FdT instala otra agenda

La Cámara de Diputados logró activar durante la última semana la constitución de las comisiones que se completará en los próximos días, pero todavía no llega el consenso para convocar a una sesión ordinaria y poner en marcha la agenda de temas económicos que interesan al Poder Ejecutivo.

En ese contexto, la oposición buscó aprovechar el difícil panorama que transita el oficialismo y pergeñó una estrategia conjunta para pedir una sesión especial en la que se traten distintos proyectos de boleta única. “Wado De Pedro prometió el debate para 2022, año electoral”, chicanean desde Juntos por el Cambio ante el rechazo del Frente de Todos a avanzar con un tema institucional que no tenían pensado al menos en lo inmediato. El pedido encabezado por Florencio Randazzo incluye a sus colegas del Interbloque Federal, a Juntos por el Cambio en su conjunto, a José Luis Espert, referentes de Provincias Unidas y se espera que también entren allí los representantes de La Libertad Avanza, de Javier Milei. En principio la izquierda, que podría ser uno de los espacios beneficiados por la normativa de la boleta única, avisó que no apoya la medida aunque en la oposición no dan por cerrado el tema.

El tema de la boleta única volvió a entrar en escena de la mano de algunos legisladores que siguen de cerca la cuestión electoral pero que no quieren llevarse el rédito de un eventual triunfo, con la asistencia técnica de uno de los referentes en la materia, el ex secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez.

De acuerdo a los cálculos preliminares, la unidad opositora permitiría llegar el próximo jueves al quórum, pero la cuestión quedaría estancada allí porque se necesitan dos tercios de los votos de los presentes para poder avanzar con el tratamiento de un proyecto que no tiene dictamen. De todas maneras, se necesitaría una mayoría absoluta de 129 votos, por tratarse de una ley que modifica la cuestión electoral y si bien hay puntos de encuentro, hay varios proyectos en danza que no cuentan con un respaldo unánime. “¿De verdad la oposición pretende sacar una ley sin dictamen de comisión, sobre tablas y en una sesión especial? Es inaudito”, se quejó el jefe del bloque del Frente de Todos Germán Martínez. La comisión que debe tratar el tema es Asuntos Constitucionales, precisamente una de las que aún no se conformaron por la falta de acuerdo en el oficialismo, ya que es clave en la discusión que se viene por el Consejo de la Magistratura, ya con media sanción del Senado. La idea de la oposición es enviar un fuerte mensaje de unidad frente a las divisiones del Frente de Todos y ejercer presión para constituir la comisión. Desde la vereda de enfrente no se descarta que se logre la conformación para el miércoles, un día antes de la sesión. Incluso barajan la posibilidad de que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pueda acercar posiciones con los jefes opositores para citar a una sesión de consenso, sumando otros asuntos de relevancia para el oficialismo.

Agenda cargada. Más allá de los tironeos por la boleta única, el martes se activará la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir un proyecto de Mara Brawer para otorgar incentivos impositivos para la compra de taxis y avanzar con la prórroga de cincuenta años para las asignaciones para industrias culturales.

Más tarde, en un plenario con la Comisión de Salud, se tratará el proyecto de ley de VIH, la iniciativa para crear un marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, dos temas que podrían servir de enlace entre oficialismo y oposición en una posible sesión.