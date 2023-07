La oposición apuntó al gobierno por el paro de colectivos: “La única víctima es el que necesitaba trasladarse"

"Es una barbaridad que le jode la vida a la gente", expresó el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta sobre el paro de colectivos que afecta a todo el país y apuntó contra el Gobierno Nacional, del que aseguró que "hace mucho no gobierna".

"Es una barbaridad que le jode la vida a la gente", afirmó Rodríguez Larreta. "Millones de personas, hoy perdieron el día de trabajo por un grupo que decidió pelearse con el gobierno nacional usando a los pasajeros como rehenes”, agregó. “Yo entiendo las dificultades económicas y la responsabilidad de un gobierno que hace mucho que no gobierna, pero un paro así es desproporcionado y la única víctima es el que necesitaba trasladarse hoy y no lo pudo hacer”, sumó.

Por su parte, Martín Lousteau criticó que la medida “le complica la vida a miles de personas que no pueden ir a trabajar y chicos que pierden días de clases”. “Entendemos los reclamos, pero no podemos seguir siendo rehenes de un grupo y de la inoperancia del Gobierno. Este gobierno tiene que dedicarse más a gobernar y menos a la campaña”, enfatizó.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aprovechó la oportunidad para hacer una promesa de campaña: “Conmigo, esto se acaba”.

“No es solo un paro de transporte: es un conflicto entre un gobierno impotente y un gremio que le soltó la mano”, escribió Ricardo López Murphy.

“La extorsión como forma de reclamo no va más. Millones de personas que no pueden ir a trabajar, a estudiar, a llevar a sus hijos a la escuela, a vivir su vida. La decisión intempestiva de dejar sin transporte a la gente es inaceptable”, apuntó Jorge Macri.

Las medidas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente al paro

Se autoriza el estacionamiento general de vehículos en las avenidas de la Ciudad donde habitualmente se encuentra prohibido estacionar en días hábiles de 7 h a 21 h durante las 24 horas del viernes 7 de julio. Se recuerda restricción para estacionar en los sectores donde está prohibido las 24 hs: rampas, veredas, paradas de transporte público, sectores de carga y descarga, ochavas, reservas de estacionamiento para personas con discapacidad, ingreso a cocheras, pasajes, ciclovías, etc.

En aquellas calles en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no tendrá vigencia durante las 24 horas del viernes 7 de julio y se podrá estacionar de manera gratuita en micro y macrocentro.

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires serán gratuitos durante las 24 horas del viernes 7 de julio.

El sistema Ecobici funcionará gratuitamente las 24 h durante el viernes 7 de julio.

RB CP