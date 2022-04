"La que puede, puede", el bizarro momento de Amalia Granata en la Cámara de Diputados de Santa Fe

Un curioso episodio tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Santa Fe durante una sesión preparatoria, donde se eligieron las autoridades para este año. La legisladora Amalia Granata fue protagonista de una incómoda situación a raíz de sus declaraciones, que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En la reunión legislativa, el socialista Pablo Farías fue reelegido como presidente de la cámara baja provincial, la radical Jimena Senn vicepresidenta primera y el justicialista Ricardo Olivera como vicepresidente segundo. En medio de las exposiciones que realizaron los presidentes de los distintos bloques, la referente de Somos Vida resaltó la atención y predisposición de Farías para responder rápidamente las consultas por mensajes de WhatsApp.

“Algo que tengo destacar es que cada vez que uno le manda un mensaje a Pablo... Yo no sé si está en línea todo el día, pero al instante te contesta el teléfono, y no es menor”, mencionó Granata en su discurso, Inmediatamente, un bullicio generalizado se desató a sus espaldas. “¡A mí no me atiende el teléfono!”, fue la frase de otra diputada en medio del ruido.

"Perdón, metí la pata, Pablo", respondió la ex modelo entre risas. “Bueno, entonces tengo que decir que tengo la suerte y el privilegio de que el señor presidente me conteste al instante”, comentó a modo de broma.

“La que puede, puede y la que no sigue esperando en línea, chicos”, remató para dejar atrás el inoportuno momento.

Amalia Granata

Reacción en las redes por el comentario de Granata

Más allá de los dichos de la referente provida, tanto ella como los líderes de los demás bloques coincidieron en señalar la capacidad de escucha, diálogo y negociación de Farías, incluso en momento de mucha tensión política.

Sin embargo, las palabras que le dedicó la diputada santafesina al reelecto titular de la cámara fueron lo que más llamó la atención de los internautas. "Amalia Granata transformó la legislatura en Intrusos" y "Parece que está sentada hablando con Jorge Rial", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter.

