Amalia Granata contó que se salvó de quedar en medio de una balacera en Rosario

En medio de la dramática situación que vive la provincia de Santa Fe y en particular la ciudad de Rosario con el narcotráfico y la inseguridad, la precandidata a senadora nacional por Santa Fe en el espacio de Juntos por el Cambio, Amalia Granata, contó que se salvó de quedar en medio de una balacera durante una de sus recorridas de campaña de cara a las PASO.

Según relató la actual diputada provincial en Santa Fe, se demoró en su recorrida y por eso no quedó en medio de una balacera en el barrio Empalme Graneros en Rosario.

"Fue una semana muy intensa, lo que sucedió en Rosario no es un hecho aislado. Es constante", comenzó diciendo Amalia Granata en una entrevista con LN+, y luego recordó el hecho que vivió: "El lunes estaba en Empalme, donde sucedió la balacera, yendo al lugar de la balacera. Hice comercios, y después me iba a un merendero. Cuando estaba en el auto me dijeron que se bajaba la visita porque había una balacera, hirieron a un nene de 4 años. Yo me atrasé en mi recorrida sino estaba en el medio de la balacera".

En esa línea, apuntó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por sus dichos sobre la inseguridad en Santa Fe y su negativa a mandar a Gendarmería: "Necesitamos que mande a las fuerzas federales urgente. La gente tiene pánico, vivimos entre las balas y nadie hace nada".

"Se hizo un trabajo en la gestión de Patricia Bullrich que hoy no está. Tenemos una ministra que desde su lugar de confort, porque no pisó la provincia, que no quiere mandar a las fuerzas federales porque tiene un pensamiento garantista. No está capacitada para ser ministra de seguridad", afirmó la precandidata a senadora. "La ministra se pone a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, a los santafecinos nos importa un bledo'', añadió.

Por otro lado, sobre el video de su rival en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, la precandidata a senadora nacional Carolina Losada: "No voy a cuestionar las campañas de cada uno. Hay una realidad que es la que está viviendo Santa Fe con el tema de inseguridad que no amerita ni hacerlo en broma el video. No estamos en una situación como para 'bebotear'".

En ese sentido, también le preguntaron por el video de Cinthia Fernández que bailó tango en portaligas frente al Congreso: "Mis videos son con proyectos y propuestas que vengo haciendo desde que asumí. Al día de hoy son 210 proyectos ingresados. El video de Cinthia Fernández atrasa, nosotras no queremos ser objetos, queremos que nos valoren por lo que pensamos".

ED