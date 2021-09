Esta semana, la provincia de Santa Fe registró seis personas muertas en solo 24 horas, en una ola de crímenes vinculados al narcotráfico en el tramo final de la campaña previa a las elecciones PASO del próximo domingo 12 de septiembre. En ese marco, el gobernador santafesino Omar Perotti criticó este jueves a la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien descartó mandar más fuerzas federales a Rosario y que realizó declaraciones comparando la inseguridad de Santa Fe con la de la Ciudad de Buenos Aires.

"Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice", dijo Perotti en declaraciones al programa A Diario, por Radio 2. Además, aseguró que no le importan las comparaciones con otras provincias porque "lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción".

El pasado miércoles, la titular de la cartera de Seguridad de la Nación desestimó la posibilidad de reforzar la presencia de efectivos federales en Santa Fe para hacer frente a la ola de asesinatos, dado que “los recursos humanos son escasos”.

Omar Perotti junto a Sabina Frederic y Marcelo Sain

El pedido de Perotti

"No me importan que me comparen con números de otra provincia porque la problemática que tenemos es diferente y requiere una atención distinta", destacó el gobernador. Y señaló: "Ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta difícil situación".

En esa línea, Perotti consideró que, si la Argentina “tiene una prioridad, tiene que estar expresada y no comparada con otras jurisdicciones”: “Allí está el enfoque que se debe cambiar y acompañar al presidente en su decisión y en las expresiones que estuvo en Rosario".

Asimismo, el mandatario detalló que Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", argumentó.

En cuanto el alto nivel de violencia en Rosario, Perotti advirtió: "Lo que se permitió durante tantos años llevó a que estas bandas se conviertan en organizaciones criminales. Necesitamos ayuda mientras reconvertimos una institución policial, que tiene mucho por mejorarse, equiparse y por recuperar la confianza de la ciudadanía". Por último, remarcó que “nos falta prevención”, y que “para que esto no ocurra tiene que haber una clara señal de que no hay impunidad”.

Rosario: asesinaron a un testigo protegido en una causa narco e investigan el uso de sicarios

Frederic acusó a Larreta por la tasa de homicidios

En la jornada de ayer, Frederic acusó al Gobierno porteño de ocultar datos sensibles respecto a la cantidad de homicidios registrados en ese distrito durante el año pasado: “Durante el 2020 en la provincia de Buenos Aires no creció la tasa de homicidio y en la Ciudad de Buenos Aires creció 22%; creció más que en Santa Fe”.

A raíz de estas declaraciones, Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce en diálogo con LN+: “Cuatro homicidios cada 100 mil habitantes en la Ciudad de Buenos Aires; 16 y medio en Rosario; ¿cómo podés comparar una con la otra? Es una falta de respeto a los santafesinos con lo que están viviendo. En Rosario tuvieron seis asesinatos en veinte horas”.

En consecuencia, la funcionaria de Seguridad señaló que “Larreta no sabe contar”, y al ser consultada sobre la situación de Rosario, Frederic habló de un problema “crónico”. “Es grave porque se está matando gente a mansalva, hoy hay sicariato en Rosario, no sé desde hace cuánto tiempo existe, pero es un fenómeno que estamos viendo”, aseguró en radio Urbana Play.

