Agustín Rossi, precandidato a senador nacional por Santa Fe, presentó esta semana los nombres de su lista en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario y retomó muchas de las críticas que había realizado al gobernador, Omar Perotti, al remarcar que la provincia debe alinearse con Nación y sostener que no deben "cavarse trincheras" sino "construir puentes de diálogo".

La interna del Frente de Todos en Santa Fe continúa en un tono de tensión entre el ahora ex ministro de Defensa y el actual mandatario provincial, que competirán en la lista de precandidatos a senadores por la coalición oficialista.

"El Chivo" estuvo acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, segunda en su fórmula; y Eduardo Toniolli y María Luz Rioja como postulantes a integrar la Cámara baja. “Queremos defender Santa Fe de la mejor manera y para eso hay que construir puentes de diálogo”, afirmó Agustín Rossi respecto a la lista que se presenta, "La Santa Fe que queremos".

Interna en el Frente de Todos por Santa Fe

La semana pasada, el ex funcionario del Frente de Todos participó de un raid mediático donde sostuvo que se había enterado de que debía renunciar a su cargo de ministro de Defensa en televisión, luego se desdijo, y al final habló de la sensatez presidencial de pedirle la renuncia por su candidatura. Sin embargo, lo que mantuvo en el mismo orden Rossi fue la crítica a Perotti, acusando al gobernador de querer emular el descalce de Córdoba del ejecutivo nacional.

“Por eso con Alejandra queremos construir ese puente, que nos permita que ese sentimiento de cooperación entre Nación y Provincia se pueda expresar de manera clara y contundente y alejarnos de cualquier idea de que vamos a ser una provincia que mire desde el ombligo. Cada vez que eso sucedió la provincia se aplacó, no resolvió los problemas que puede y debe resolver”, sostuvo Rossi, con una referencia vedada a Perotti.

El ministro de Defensa saliente continuó en el mismo tono: “O quizás alguien cree que podremos resolver los problemas de seguridad sin el acuerdo o la potenciación de las agencias de seguridad nacional y las agencias provinciales. O esta Hidrovía que está en debate se podrá resolver sin articulación de Nación y Provincia. Entonces, el camino que estamos ofreciendo a todos los santafesinos es el camino de defender esta Santa Fe de la mejor manera posible, y esa manera no es cavando trincheras sino construyendo puentes de diálogo”, expresó Rossi.

Agustín Rossi también se refirió a Perotti en su cuenta de Twitter, otro de los espacios donde se juega la discusión político-mediática en estos tiempos. “Omar Perotti se colocó en las listas como senador suplente. El gobernador intenta resolver su vida personal antes que resolver la situación de los santafesinos. Esto es un escándalo ético”, escribió el precandidato.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la provincia “no va a resolver sus demandas con el iluminismo de alguno que se crea más importante que el resto, ni tampoco con el aislacionismo”. “Se resuelve con integración, con cooperación, cultura de trabajo, y pensando en los santafesinos, siendo generosos y no mezquinos que piensan en el interés personal”, cerró.

Los candidatos del Frente de Todos ordenan su discurso electoral

Críticas a Juntos por el Cambio

El actual precandidato a senador también lanzó críticas a Juntos por el Cambio, de quienes afirmó que “lo único que hace es poner palos en la rueda: fueron anticuarentena, fueron antivacunas, después dijeron que algunas vacunas no querían, cuando faltaron vacunas, como en todo el mundo, que querían más vacunas”.

Luego, como parte de la estrategia electoral del Frente de Todos, se encargó de recordar los resultados de la gestión cambiemita.

“Cuando uno se pregunta por qué la oposición tiene la crítica y la descalificación, es porque los opositores eran oficialistas hasta hace un año y medio, y no pudieron solucionar nada. Cuándo nos van a explicar a los argentinos por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo. Como eso no lo pueden explicar, la única alternativa que tienen es descalificar a Alberto y a Cristina. No hay salida volviendo para atrás. El Cambiemos de hoy representa el pasado, y el pasado es Macri”, concluyó.

