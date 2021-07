Agustín Rossi, tras su renuncia: "No me echaron por televisión"

El precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe Agustín Rossi volvió a agitar la interna del Frente de Todos en medio de la polémica en torno a su renuncia del cargo al frente del Ministerio de Defensa y sentenció: "No me echaron por televisión".

Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que “todos los que son precandidatos deben dejar su cargo” en referencia a los ministros del Gabinete que se postularán para las PASO, que se celebrarán el próximo 12 de septiembre, son varios los funcionarios que dejarán sus cargos, entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, así como también el mismo Rossi.

Agustín Rossi había revelado que se había enterado por televisión la postura del presidente. Sin embargo, este jueves 29 de julio, en diálogo con Luis Novaresio en su programa Dicho Esto (A24), ratificó: "No me echaron por televisión. El presidente fijó una regla que me parece absolutamente razonable, no habitual a veces".

Luego el santafesino sostuvo que “después de 1 año y 7 meses de trabajar en el Gobierno, lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Alberto y Cristina".

En tanto, Rossi encabeza una de las dos listas del Frente de Todos en Santa Fe, acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Del otro lado y con el aval de Fernández y Kirchner, se encuentra la lista del gobernador Omar Perotti con los precandidatos a senadores Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun. Asimismo, el propio gobernador se presentó como precandidato a senador suplente.

El descargo de Rossi contra Perotti

Ante este escenario electoral, Rossi fue contundente: "A mí me parece una vergüenza que el gobernador sea candidato a senador suplente, es una tomada de pelo para los santafesinos. Se pone en un lugar pensando en cuál va a ser su futuro personal en 2023".

"Perotti nunca fue un defensor de las ideas de Néstor y de Cristina. Cuando fue senador por la provincia de Santa Fe votó la ley del acuerdo con los Fondos Buitre, votó a favor de habilitar el allanamiento al departamento de Cristina solicitado por Bonadio", cuestionó.

En tal sentido, el ahora ex ministro de Defensa santafesino expuso, según él, cuál es la estrategia política del mandatario provincial. "A principios de año, Perotti conformó su sector interno, hasta ahí todo bien. Le puso Hacemos Santa Fe, que se emparenta con Hacemos por Córdoba y con el Haciendo Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. Los tres tienen también en gran parte el mismo consultor político, que es (Guillermo) Seita", explicó.

Y agregó: "Después, uno se entera que Perotti quiere conformar la arquitectura electoral del Frente de Todos en Santa Fe tratando de hegemonizar al peronismo, poniendo a un dirigente que es de su confianza pero que no tenía ninguna posibilidad electoral, que es Roberto Mirabella. Y él colocó ahora como senador suplente".

Ante esa situación, Rossi advirtió que probablemente Perotti abandonará el Frente de Todos a fin de año: "Si provincializa la campaña electoral, invisibiliza a Alberto y a Cristina, sobre el final del año, lo tenemos a Perotti anunciando la salida del peronismo santafesino del Frente de Todos. Ese es un escenario absolutamente posible".

Por último, ya molesto, se preguntó: "¿El gobernador qué va a hacer? No sé si tiene que pedir licencia o renunciar a su precandidatura a senador suplente. Él se puso en esa situación. Tiene a su vicegobernadora que es candidata a senadora titular que si ganamos las elecciones va a subir y pidió licencia, y él que es el gobernador de la provincia y candidato a senador suplente, ¿Qué va a hacer?".

CFT/FF