Agustín Rossi confirmó su renuncia como ministro y pidió que Perotti se tome licencia como gobernador

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara su decisión de que los funcionarios que son candidatos "deben dejar sus cargos" por una "regla ética", el ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó este miércoles 28 de julio que renunciará a su puesto para ser precandidato a senador en Santa Fe. Pero al mismo tiempo, también calentó la interna oficialista en esa provincia con el gobernador Omar Perotti, al que le exigió que se pida licencia para hacer campaña.

"Me parece una decisión que muestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente y espero que otros funcionarios lo acompañen como el gobernador", afirmó Agustín Rossi, luego de que el mandatario Alberto Fernández anunciara que todos los ministros candidatos debían dejar sus cargos para hacer campaña.

Sobre la postulación de Perotti, el funcionario nacional indicó: "No le pediría que renuncie, pero por lo menos como se puso como senador suplente que pida licencia en estos meses".

Alberto Fernández afirmó que Daniel Arroyo y Agustín Rossi "deben dejar sus cargos": "Es una regla ética que puse"

De esta manera, Rossi confirmó que deja de el Gabinete al igual que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El lugar de Arroyo ya tiene reemplazante ya que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, será confirmado en los próximas días como nuevo titular de la cartera. En el caso del Ministerio de Defensa, aún no trascendió el nombre de quien ocupará el cargo ya que Rossi había dicho que esperaba mantenerse en ese lugar.

"Voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está pensando en su conchavo para 2023 porque se pone de senador suplente y como en la provincia no hay reelección seguramente al que puso como senador titular en 2023 lo hará renunciar para ponerse de senador él. La actitud de Perotti es de falta de ética'", cuestionó Rossi en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Agustín Rossi: ¿Alguien cree que Perotti va a defender a Cristina?".

La interna del peronismo en Santa Fe arrancó con todo. El hasta ahora funcionario de la cartera de Defensa será candidato a senador en Santa Fe en la lista que conformará con la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Sin embargo, en Santa Fe el Frente de Todos tiene internas, por lo que deberá imponerse al candidato del gobernador Omar Perotti, que impulsa al senador Roberto Mirabella; y la vice Cristina Kirchner, que busca la renovación de María de los Ángeles Sacnun. Rossi cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández.

"Creo que desbaraté un plan junto a Alejandra Rodenas de convertir a Santa Fe en un peronismo similar al de Córdoba. Luego provincializar el debate y esconder al presidente y la vicepresidenta. Si ganaba, podría haber sacado al peronismo del Frente de Todos. Perotti quería hegemonizar el peronismo santafesino. Pero ahora que actuamos con Rodenas, sumó aliados y cambió su candidato", dijo.

Asimismo, comentó: "No me consta el pacto entre Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si eso pasó, es secundario. Mi adhesión es al sistema de ideas y al liderazgo de Cristina. Voy a seguir siendo cristinista. ¿Alguien cree que Perotti va a defender a Cristina?".

"El presidente me mostró encuestas que decían que era un dirigente con potencialidad electoral. Me dijo a qué estaba dispuesto. Le dije que estaba cómodo en el Ministerio de Defensa y me insistió diciendo que podíamos ganar Santa Fe con mi candidatura. Ante una reflexión del presidente, empecé a mirar el camino hacia adelante. Fui, para mi sorpresa, viendo que no era solo una mirada del presidente sino también de dirigentes de la provincia", contó.

Daniel Arroyo, Agustín Rossi y Daniel Gollan buscan cambiar ministerios por bancas legislativas

En ese sentido, prosiguió: "El gobernador Perotti no estaba de acuerdo. El presidente, el domingo, se comunicó conmigo y me dijo que haga todos los esfuerzos para construir una lista de unidad. Yo le propuse un plan al presidente: que una lista se quede con una categoría y otra con otra. Lo hablé con Perotti: me ofrecí a ser candidato a diputado nacional para dar potencialidad. Yo había descartado ser senador pero él me dijo taxativamente que no quería que esté en las listas. Si yo no puedo estar en la lista, le propuse que Alejandra Rodenas encabece la lista. Tampoco, insistió en que vaya su candidato. No querían un acuerdo con nosotros, querían una rendición incondicional. No lo vamos a hacer, no lo voy a hacer yo".

"Perotti tiene un solo error que lo lleva a creer que es un imprescindible en el regreso del peronismo al poder de Santa Fe. El camino del peronismo en Santa Fe no es el de Perotti", agregó Rossi.

Sobre su salida del Ministerio, opinó. "Lo único que voy a decir es cuándo quiere que presente la renuncia y deje el cargo. Quiero agradecerle al equipo que me acompañó en el Ministerio de Defensa. Espero que mi reemplazo pueda hacer buen uso de ese equipo. Venimos trabajando 4 años y medio juntos. Es un equipo muy capacitado. No me duele dejar el Ministerio. Las decisiones políticas no son inocuas".

ED