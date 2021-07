Santa Fe, la provincia con el cierre más tenso para el Frente de Todos

Santa Fe es una de las provincias donde mayor tensión se ve en el oficialismo en la última jornada para tener las listas de precandidatos definidas. Las discusiones están planteadas entre el gobernador Omar Perotti, que impulsa al senador Roberto Mirabella; el presidente Alberto Fernández, que quiere a Agustín Rossi en la boleta; y la vice Cristina Kirchner, que busca la renovación de María de los Ángeles Sacnun.

En la provincia santafesina se renuevan tanto senadores como diputados. Pero la lucha más descarnada es para ver quién encabeza la boleta para la Cámara alta. El Frente de Todos pone en juego dos bancas y, en una elección cerrada, podría perder una de ellas.

Ayer, hubo una foto que generó más ruido político. El ministro de Defensa, Rossi, se mostró junto a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, con la frase “Nos unimos para frenar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe”.

En ese marco, no habría espacios ni para Sacnun ni para Mirabella. La referente de Cristina tiene la particularidad de que no cuenta con el apoyo de todo el kirchnerismo santafesino y por eso no logra un respaldo unánime.

Mirabella, en tanto, tiene un bajo nivel de conocimiento. De hecho, era senador suplente y asumió su banca en la Cámara alta cuando Pero-tti renunció para asumir en la Gobernación santafesina. Por este tema, el mandatario provincial mantuvo conversaciones con el Presidente y otros funcionarios, pero todavía no se alcanzó un acuerdo. En su entorno no descartaban, al cierre de esta edición, que las candidaturas se terminen resolviendo en las PASO.

También en la oposición habrá definiciones en las primarias del 12 de septiembre, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente Progresista. En JxC habrá cuatro listas: una es la oficial del PRO, encabezada por Federico Angelini, quien logró incorporar a Amalia Granata como segunda en la lista. Los diputados serán todos del PRO. La segunda lista la encabeza el radical José Corral, acompañado por otros dirigentes del PRO y también la Coalición Cívica de Elisa Carrió. La periodista Carolina Losada se lanzó a la política y lidera una tercera lista también con apoyos radicales (Mario Barletta) y macristas (Anita Martínez). La cuarta lista es de Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad del socialista Miguel Lifschitz, quien cuenta con el apoyo nacional de Martín Lousteau y también acordó para diputado a otra figura que viene del macrismo (Gabriel Chumpitaz).

En el Frente Progresista habrá internas también entre una lista liderada por Clara García, viuda de Lifschitz, y Rubén Giustiniani, apoyado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin.