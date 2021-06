Santa Fe: Perotti quiso comprar 2 millones de vacunas pero reconoció que no hay stock disponible

En el marco del colapso sanitario de la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti, afirmó este martes que su provincia tiene "la plata y la decisión" para comprar dos millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, pero reconoció que no hay stock disponible.

"No hay vacunas que uno pueda ir con la plata y comprarlas. Aún cuando tengamos el dinero, eso no existe", dijo Omar Perotti en declaraciones a la radio de la Universidad de Santa Fe. Aseguró además que las gestiones se iniciaron hace más de dos meses y advirtió que enfrentan dificultades tanto en el proceso de compra como en las negociaciones, dado que "existen muchos intermediarios que ofrecen lo que no tienen y que no dan garantías".

Al respecto, el mandatario local aseguró que "no es un problema de plata ni de decisión, sino de seriedad en la operación" y señaló que "puede haber vacunas para setiembre u octubre, pero para ahora, no".

Más provincias salen a comprar vacunas pero anticipan demoras

En este sentido, el gobernador aseguró que la compra no es una operación sencilla ya que incluye detectar el laboratorio, que la vacuna esté validada por ANMAT, que tenga calidad en origen, y, por último, chequear su trazabilidad en el traslado hasta Argentina. "Todo esto para que tengamos vacunas seguras", amplió.

"Nosotros ya iniciamos el proceso y la provincia cuenta con organismos inscriptos para poder hacer la importación", reveló Perotti, quien luego recordó que a la Argentina llegaron 17 de las 65 millones de dosis por las que firmó contrato.

Por último, Perotti elogió la aprobación de una ley provincial que regula el proceso de adquisición de vacunas contra el Covid-19, dado que consideró que otorga "tranquilidad" en la compra, considerando el escándalo por la vacunación de funcionarios del ministerio de Cultura local el pasado abril.

CDI CP