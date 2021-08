Cristina Kirchner reapareció en el Instituto Patria para "jugar" en la interna santafesina

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió este jueves 5 de agosto al Instituto Patria y se metió de lleno en la feroz interna oficialista en Santa Fe. Acompañada por su precandidata a senadora en esa provincia, María de los Angeles Sacnunm, la ex mandataria nacional se mostró también Marcelo Lewandowski, el postulante a senador nacional que impulsa el gobernador santafesino Omar Perotti. Fue un gesto claro de Cristina para que no queden dudas que apoya a los adversarios en la interna del precandidato y ex ministro Agustín Rossi.

"Después de casi un año y medio de esta maldita pandemia… Volver al PATRIA, el lugar que más me gusta. La primera reunión con Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mirabella y Magalí Mastaler", escribió Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter:

Después de casi un año y medio de esta maldita pandemia… Volver al PATRIA, el lugar que más me gusta. La primera reunión con @lewanrosario, @sacnun, @mirabellarob y @MastalerMagui pic.twitter.com/tRghIwZr5L — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 5, 2021

Con esta foto en el Patria, la vicepresidenta deja en claro su postura sobre la interna del Frente de Todos en Santa Fe en donde hay tres listas. Una impulsada por la propia Cristina que apoya a la actual senadora María de los Ángeles Sacnun que va en busca de renovar su mandato.

Por el otro lado, está la lista que impulsa el gobernador Omar Perotti con el precandidato a senador nacional Marcelo Lewandowski a la cabeza. En las últimas semanas comenzó a circular el rumor de un "pacto" entre Cristina y Perotti sobre la interna y la reunión parece confirmarlo.

Agustín Rossi se lanzó con críticas a Perotti: "Intenta resolver su vida personal antes que la situación de los santafesinos"

Quien se quedó afuera del encuentro es el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien compite contra las listas de Sacnun y Lewandowski. El "Chivo" Rossi era apoyado por Alberto Fernández, según las propias declaraciones del ex funcionario, pero esta semana, cuando se lanzó oficialmente la lista de Perotti, Fernández mostró su apoyo.

El ex funcionario dejó varias críticas en los últimos días contra Perotti por la lista que armó. Incluso, a Rossi le consultaron por este "pacto" en la interna santafesina y respondió: "No me consta el pacto entre Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si eso pasó, es secundario. Mi adhesión es al sistema de ideas y al liderazgo de Cristina. Voy a seguir siendo cristinista. ¿Alguien cree que Perotti va a defender a Cristina?".

En la reunión también estuvieron el actual senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, y precandidata a diputada nacional Magalí "Magui" Mastaler. "Para mí también fue maravilloso volver al Patria y compartir una reunión con @CFKArgentina y nuestros compañeros trabajando en lo que importa, los santafesinos y las santafesinas y el camino que nos conduce a #LaVidaQueQueremos @todoshacemossf", tuiteó Sacnun.

