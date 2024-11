La reacción política tras el fallo contra Cristina Kirchner

Dirigentes políticos de todos los espacios salieron a manifestar sus opiniones en la redes sociales tras la confirmación de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa vialidad.

Una de las reacciones que se esperaban era la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien atraviesa una dura interna con la ex presidenta. El ex ministro de Economía no dudó en respaldarla y aseguró que la causa se trata de “un juicio armado por el Partido Judicial”. Al igual que gran parte del peronismo, el gobernador remarcó que la condena ya estaba escrita de antemano y recordó el antecedente de Lula da Silva alegando que “es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países". "Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos”, sostuvo.

En la misma línea se expresó Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria, que recordó el atentado contra la expresidenta: “No es una sentencia, es una cacería. La querían muerta y, como no pudieron, la quieren presa o proscripta”.

También hubo dirigentes sin vinculación al kirchnerismo que manifestaron su repudio a la condena. Para Myriam Bregman, el fallo es muy grave “por lo anunciado y previsible”. La dirigente del FIT rechazó la prohibición a la exvicepresidenta a ejercer cargos públicos “los jueces se reservan la facultad de decidir quienes son candidatos”.

Otro de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires en remarcar la previsibilidad del fallo fue Andrés “Cuervo” Larroque: “No por sabido menos atroz, un nuevo fallo que enluta a la democracia. El odio gorila no tiene fin”.

Además de las publicaciones en redes sociales de todos los dirigentes políticos cercanos al kirchnerismo, la ex presidenta también recibió el apoyo de organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo.

Las oposición se refirió a la condena contra Cristina Kirchner

Del otro lado del mostrador, el expresidente Mauricio Macri se expresó de forma escueta y aseguró: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”. De igual forma, María Eugenia Vidal desestimó la idea de que haya animosidad contra Cristina Kirchner y expresó que “no es persecución, es justicia”.

Otra dirigente que descartó cualquier tipo de lawfare fue la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, quien además aseguró que la condena a Cristina Kirchner es “una humillación enorme para el pueblo argentino". "Pero eso no habla de nosotros los argentinos, habla de los dirigentes políticos que impunemente se han llenado los bolsillos con nuestro sufrimiento y miseria. No existe lawfare, ni proscripción, solo justicia. No es gratis habernos robado nuestra dignidad”, remarcó Villarruel.

Más allá del comunicado del presidente que no tuvo mayores exabruptos, el dirigente de La Libertad Avanza que se expresó con mayor vehemencia fue Ramiro Marra: “Esperé toda la vida este momento. Chau corruptos, chau ladrones, chau asesinos, chau kirchnerismo. Fueron el peor gobierno de la historia. Se robaron todo, persiguieron a opositores, mataron para defenderse. Hoy se les acabó. Argentina será próspera”.

También hubo celebraciones en la Coalición Cívica. La diputada Paula Oliveto remarcó que su espacio político inició las investigaciones en pleno auge del kirchnerismo: “Es una noticia emocionante cuando uno recuerda todo lo que pasamos investigando a esta gente. Muchas veces no nos creían porque el primer informe de obra pública en 2004 hablaba de personas que la sociedad no conocía” al tiempo que afirmó que “es un primer capítulo tardío de la historia argentina hacia la justicia”.

