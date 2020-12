La senadora Nancy González defiende la ley: "Hacerte un aborto legal no deja hijos huérfanos"

Desde 2005, la chubutense oriunda de Puerto Madryn transita los pasillos del Congreso, primero como diputada y desde 2015 en la Cámara alta. Nancy González, una referente cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tuvo coronavirus y por las disposiciones del aislamiento preventivo no pudo viajar a Buenos Aires para participar de los debates, por ello su entusiasmo ahora con el viaje que emprenderá para estar en la histórica sesión del próximo 29 de diciembre.

A continuación, los tramos centrales del diálogo de la senadora con PERFIL:

— ¿Cómo evalúa el nivel de debate en el Senado?

— Yo lo estoy viendo con todo el respeto posible, de parte de los senadores, de la presidenta de la Comisión Norma Durango que está llevando el debate de una manera impecable, siendo totalmente imparcial: ni para un lado, ni para el otro.

Hay momentos en que el debate se pone más virulento, pero porque son por las expresiones de cada uno. No nos gusta que nos digan nazis o asesinos, pero se ha dado un debate con todo respeto, los senadores hemos podido preguntar todas nuestras inquietudes.

— ¿Cómo es la dinámica al interior del bloque en los días previos a la votación?

— El bloque está dividido, porque no todos votamos de manera positiva. Algunos ya lo han hecho en 2018 y van a votar de nuevo. Esta es la posición legislativa, respetar a todo aquel que no esté pensando en las mismas ideas, son posiciones muy personales, muy ligadas a la religión, a la historia familiar. Creo que uno tiene que llegar y convivir con respeto en el debate

Luego de la votación vamos a seguir trabajando en bloque como hicimos hasta ahora.

— ¿Hubo algún lineamiento por parte de la conducción del bloque?

— Este tipo de proyectos tienen libertad de conciencia y libertad de acción.

— ¿Cómo se posicionó Cristina Kirchner frente a una discusión tan relevante?

— Cristina es la presidenta del Senado, por supuesto que se está ocupando no solo de lo que es el proyecto, sino lo que es el funcionamiento de todo el Senado. El proyecto llegó desde el Ejecutivo y no teníamos dudas de que iba a llegar, ni los que lo votaron ni los que no. Fue una promesa de campaña y no teníamos por qué sorprendernos.

— ¿Y cómo están los números?

— Con los números, se está trabajando, todavía no hay nada definido, hasta último momento no lo vamos a tener, estamos convencidos que el proyecto va a ser ley, pero no te puedo decir números en este momento, hay compañeros de mi bloque que están decidiendo.

Las exposiciones son muy buenas, te sacas muchas dudas, cosas que no terminan de convencer, te convencen escuchando a algún medico. Estamos trabajando en los números, somos un grupo fuerte de mujeres que estamos trabajando mucho, aunque podemos estar divididas en este momento. Pero ahora hay un grupo de mujeres y de hombres también que estamos acompañando en poder militar este proyecto.

— ¿Tiene previsto participar de manera presencial el día de la votación?

— El día de la votación voy a estar acompañando a mis compañeros. Todavía no está definido si se puede estar desde el recinto, pero sino voy a estar en mi oficina en la Camara de Senadores.

La cámara de @DiputadosAR dio media sanción al proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. La lucha continúa para #QueSeaLey en el Senado.



Por más derechos #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/aOeD1W5uHE — Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) December 11, 2020

— ¿Si tuviera que convencer a un indeciso, qué le diría?

— Le diría que el 2020 es el momento porque hace muchos años que una marea verde está luchando por el proyecto. Tenemos que dejar de ver que haya muertes clandestinas hechas en un garage. Todas las mujeres tienen que tener todas las posibilidades, las de mayor poder adquisitivo y las de sectores bajos. Muchas pierden la salud y la vida por abortos mal practicados y hay que decir que hacerte un aborto legal no deja hijos huérfanos.

— ¿Puede haber desempate?

— Creemos que no va a hacer falta, que los votos van a estar.