Aborto: la conmovedora carta a los senadores de una nena violada y obligada a parir

En el debate en comisiones del Senado del proyecto de ley de la legalización del aborto, una médica compartió una carta que una nena de 11 años de Tucumán, que fue violada y obligada a parir, le escribió a los senadores para reclamar por la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Se trata del caso de "Lucía", un nombre ficticio que se le otorgó a la niña para no revelar su identidad, quien sufrió una violación por parte de su abuelastro, de 65 años, que fue sometida a una cesárea en febrero de 2019 luego de que le negaran la realización de un aborto legal.

La médica tucumana Cecilia Ousset, quien expuso en el debate en comisiones, fue quien leyó ante los senadores la carta escrita por la nena. "Cuando se puso en contacto con el sistema de salud, fue derivada a un centro de mayor complejidad para la ILE. Ella había dicho en cámara Gesell: ‘Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro’”, recordó.

El dramático relato de las torturas que vivió Lucía, la nena de 11 años forzada a parir

Asimismo, agregó que la menor estuvo internada durante un mes en un hospital donde “se dilató y obstaculizó” la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debido a que todos los médicos “se declararon objetores de conciencia”.

“Estaban asustados porque la fiscal penal de la provincia había mandado oficiales al centro de salud para que no se realice la práctica. Se estaba torturando a una niña por orden directa de la fiscalía”, expresó.

En esa línea, recordó que luego una jueza ordenó que se realice la práctica en un plazo de 48 horas y se convocó a médicos del sistema de salud privado porque nadie “lo quería hacer”. “El final de la historia es que los dos profesionales actuantes, en los que me incluyo, de una ILE de una niña con causales de violación y salud, tenemos abierta hasta el día de hoy una causa penal de investigación por homicidio agravado”, afirmó.

Senado: comisiones recibirá a los primeros 20 expositores por el proyecto de legalización del aborto

"Gritó hasta que la escuchó el Estado y el mundo. Es por la que yo, el padre de mis hijos y toda mi familia aguantará los embates judiciales que sean necesarios", afirmó emocionada la médica.

En cuanto a la carta que escribió la menor, contó: “Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar lo que yo pasé”. “A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen 'asesina? porque dicen que mi provincia es provida. Deciles que, cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden”, señaló.

"Deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tarden un solo día, bah, ¿qué día? Ni un solo segundo. ¿Te acordás que el año pasado te pedí patines para navidad? ¿Este año te alcanza la plata para un celular?”, concluyó.

EuDr CP