Larreta apuntó contra CFK y Bullrich eligió el silencio

Si se mira la historia política reciente de los dos precandidatos a presidente del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, podría argumentarse que intercambiaron roles. Es que, ante la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por su reelección, el jefe de Gobierno salió rápidamente a criticar al Frente de Todos y, en especial, a la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras la exministra de Seguridad optó por no emitir ninguna opinión al respecto.

Desde Rosario, donde se fue de gira como parte de su campaña, Larreta se pronunció rápidamente. “Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner”.

“Fracasó el Presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner y todo su equipo”, y recordó que el país tiene “arriba de 100% de inflación y arriba del 40% de pobreza”. Consultado por medios rosarinos, el precandidato amplió: “Peor de lo que estamos no podemos estar”. Sin embargo, aclaró que Alberto Fernández es responsable hasta el último día de su mandato: “Él gobierna hasta el 10 de diciembre”.

Además, habló de la suba descontrolada del dólar con duras críticas al oficialismo. “La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche. No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos”. Taxativo, sobre el final de su alocución concluyó: “Yo voy a sacar el país adelante”.

Diferentes. El jefe comunal criticó al FdT; Bullrich no opinó.

Cerca de Larreta evaluaron ante PERFIL la jugada como algo esperable. “Alberto no tenía más margen. Tenía mucha tensión interna y no daba la posibilidad a otros candidatos a jugar. Especialmente algunos menos kirchneristas, como Scioli o Massa”.

De todas formas, entre sus íntimos el precandidato presidencial tenía descartada la chance de que juegue, y sea competitivo, el Presidente. Eso sí: observó que la decisión distiende al PJ y pone en pausa la descomposición acelerada que se veía en el Frente de Todos de cara a las PASO.

“El mayor daño de Alberto es cuando ejerce su lugar de presidente, no de precandidato”, concluyeron cerca de Larreta.

Por su lado, Patricia Bullrich eligió la indiferencia total ante el tema. La orden que les mandó a todos sus colaboradores fue clara: “No vamos a responder”. Por ello, a diferencia de la mayoría de ocasiones donde sale rápidamente a emitir una opinión, esta vez la precandidata eligió hacer silencio y esa fue la bajada de línea que emanó hacia su equipo y sus voceros. “No vamos a opinar del tema”, concluyeron las fuentes vinculadas a Bullrich.

Con todo, en general, la precandidata suele usar sus redes sociales, en especial Twitter, para opinar y comunicar decisiones o incorporaciones a su espacio, “La fuerza del cambio”. Pero esta vez su estrategia fue distinta a otras veces. En su entorno explicaron a PERFIL que hay que esperar a ver cómo decanta la decisión que, de todas maneras, era un tema que estaba en los cálculos políticos que analizaba Bullrich con su mesa chica encabezada por Juan Pablo Arenaza, el jefe de la campaña nacional.