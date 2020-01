Larreta fue a Mar del Plata y encabezó su primera recorrida pensando en 2023

por Ezequiel Spillman

Un escenario de largada. Pero también un mensaje hacia la unidad del frente opositor. Horacio Rodríguez Larreta pasó este fin de semana en Mar del Plata, donde aprovechó para recorrer la playa y reunirse con intendentes y dirigentes del PRO y de la UCR. Si bien en el entorno del jefe comunal son cautos, en la oposición ya visualizan un “operativo seducción” que recién comienza, pensando en 2023.

“El sentido del viaje no fue su carrera personal sino que, lo que lo obnubila a Horacio, es que Cambiemos siga unido, regar las plantas para que no haya fugas. Él tiene la convicción que, sin que estén todos juntos, no hay chances para nadie. Ahí está concentrando sus esfuerzos”, explicó a PERFIL uno de los colaboradores de Larreta.

Acaso por ello, la importancia que se le dio a la unidad opositora como eje central de un desayuno en el Torreón del Monje en el que participó el sábado con un grupo de intendentes, encabezados por el intendente local, Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), con quien compartió ocho años de gabinete porteño, y otros municipios como Lavalle y Puán. Además, participaron el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Provincia, el radical Maximiliano Abad y la diputada provincial Johanna Panebianco, a los que se sumó el funcionario porteño, Lucas Delfino.

Rodríguez Larreta batió el récord de privatización de tierras públicas en la Ciudad

En la charla, el jefe de Gobierno porteño dijo: “Demostramos unidad y eso es muy importante, tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial. Además, pudimos defender los valores que representamos. Por ejemplo, defender a los bonaerenses con la ley fiscal impositiva”. También, hubo elogios a la UCR.

Este fue el primer desembarco en la Provincia de Buenos Aires para el jefe de Gobierno, en particular desde que María Eugenia Vidal dejó la Gobernación bonaerense. La agenda de gestión – que siempre repite que será su prioridad – tuvo un tinte político. Entre sus asesores se ocuparon de no subirle el tono político a las recorridas para evitar confrontaciones anticipadas tanto al interior de Juntos por el Cambio como en la pelea con Nación por la quita de un porcentaje de la coparticipación federal (un tema que podría tener definiciones en febrero).

El sábado a media mañana, luego del café y las medialunas, el jefe comunal fue a caminar por la Rambla. Sin custodia a su alrededor, saludó y se sacó selfies.

Margarita Stolbizer, dispuesta a alinearse con Horacio Rodríguez Larreta

Mar del Plata es un destino ineludible, todos los años, para Larreta. Cuando era niño, disfrutaba de las vacaciones con sus abuelos en una casa que tenía la familia cerca de la zona del Torreón del Monje. Era habitual comprar medialunas en la panadería El Cóndor (que hoy sigue trabajando). Por ello, tomarse un fin de semana en la costa es un ritual que continuó este año con su mujer y su hija más pequeña.

Había llegado el viernes con una nutrida agenda: caminó con Montenegro por el centro marplatense, pasó por la fábrica de Havanna, y luego firmó un convenio marco para fomentar el turismo con la “Feliz” con el intendente del PRO, de los pocos que se autodefinen como “vidalistas”.

También, el jefe comunal se hizo un rato para participar de una charla con los jóvenes de La Generación, la agrupación macrista, entre ellos el diputado provincial, Sergio Siciliano, ex viceministro de Educación bonaerense.

Ese día, por la noche, fue a cenar con Montenegro junto a sus esposas (Bárbara Diez y Eugenia Pruzzo) en “Viento en Popa”. Al otro día lo esperaban en el Espacio Clarín de Mar del Plata con sonrisas. Un símbolo del poder que comenzó a construir pensando en el 2023.