Los planes de Larreta: municipalizar la gestión y evitar conflictos nacionales

por Ramón Indart

Tras la derrota de Mauricio Macri en diciembre, las miradas de Cambiemos se posaron sobre uno de sus hombres más poderosos: Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño fue el único sobreviviente PRO de la oleada peronista: obtuvo la reelección y trabaja para mantener la unidad del espacio que comparten con los radicales y la Coalición Cívica. En base a esto mira el 2023 como el año para ir por la Presidencia de la Nación.



Para llegar al premio máximo tiene en claro que necesita mantener la unidad. La frase "es con todos" que utilizó el PJ en campaña le calza justo. Por eso no dudó en tejer alianzas con los heridos que dejó la desgastante gestión de Macri, como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Algunos que perdieron poder dentro del PRO no ocultaron su queja, aunque no fueron más allá. Para nadie es negocio enfrentar abiertamente al ¿nuevo jefe? del PRO.

Rodríguez Larreta batió el récord de privatización de tierras públicas en la Ciudad



Ya sin la cobertura de Casa Rosada, sus equipos técnicos saben que el kirchnerismo apuntará a él. Por eso Larreta ya bajó la orden de municipalizar al máximo la gestión, evitar el enfrentamiento con Alberto Fernández y no discutir liderazgos de la oposición hasta tanto no llegue el momento. Una prueba de lo primero es que no dijo nada sobre la pelea por la coparticipación que busca modificar el Gobierno. La negociación comenzó por lo bajo. ¿El dirigente más confiable dentro del Gobierno que ven desde el PRO para plantear acuerdos? El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.



Macri ¿vuelve? A mediados de febrero Macri regresará a la Ciudad de Buenos Aires. La novedad más importante es que aterrizará ya sin ser el jefe de Cambiemos y como expresidente. Nadie lo ve "bajando al barro político", sino más bien como alguien que buscará apuntalar a sus dirigentes de mayor confianza. "No hay un dueño de Cambiemos", repiten todos los que aguardan su arribo para discutir el perfil de la alianza.



¿Y María Eugenia Vidal? Quienes estuvieron cerca de Larreta lo han escuchado repetir "Vidal soy yo. No somos una sociedad, porque las sociedades se pueden romper. Somos lo mismo". El jefe de gobierno la quiere bien cerca suyo camino al 2023. En las antípodas se encuentra el exjefe de gabinete, Marcos Peña. Fue el hombre más poderoso después de Macri los últimos 4 años. Bajó al extremo su perfil y hay quienes le piden que se aleje de la política del PRO al menos un año. Según pudo saber PERFIL, Peña lo analiza como una posibilidad, aunque la organización familiar es el principal obstáculo.

Por qué arrasó Rodríguez Larreta y cuál es su plan a futuro



En 2023 Larreta cumplirá 58 años. Ese año, de no mediar sorpresas, irá por la Presidencia, un objetivo que tiene practicamente desde que nació. "Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros", señaló semanas atrás en una reunión de la mesa chica. Quizás envalentonado con uno de los libros que recomendó a muchos dirigentes que lo rodean: "El poder de la pasión y la perseverancia", de Angela Duckworth.

RI EA