El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a tomarse unos días de vacaciones en medio de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez eligió un destino de riesgo. Viajó el martes pasado junto a su familia hacia la ciudad de Buzios, en Brasil y tiene previsto regresar el próximo domingo en un vuelo privado que aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza.



Larreta y sus familiares partieron desde Buenos Aires y debieron tramitar una solicitud de regreso al país que le fue otorgado para aterrizar en un vuelo privado desde Montevideo, Uruguay, junto a otras tres personas que no fueron identificadas. Esta vez, el viaje lo organizó su hermano Augusto.



No es la primera vez en el año que Rodríguez Larreta se va de vacaciones. En enero ya había pasado unos días en la Costa Atlántica, más precisamente en Cariló, donde contrajo covid. En ese momento se instaló junto a sus hijas Serena, Paloma y Manuela en el hotel Apart Sul Mare de esa localidad bonaerense. “Ayer volví de la Costa, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa. Por favor sigamos cuidándonos y, ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, publicó. Antes había estado en el sur descansando con sus hijas, reunión con el expresidente Mauricio Macri mediante.

Según publicó DiarioAr, el jefe de Gobierno se fue de vacaciones pero en los documentos oficiales aparecen dos referencias que no se ajustan: la solicitud del vuelo invoca "estrictas razones humanitarias" que, a priori, no parecen existir cuando se trata de un vuelo de carácter privado con fines de esparcimiento. La otra mención que según fuentes oficiales es incorrecta tiene que ver con la "repatriación de connacionales" que se invoca en la solicitud de autorización, según expediente NO-2021- 14767552-APN-DNTA#ANAC. Los cuatros pasajeros salieron del país el último martes y piden regresar el domingo. "No hay razones humanitarias ni tampoco hay repatriación", indicó una fuente técnica consultada por este medio.





Larreta eligió un destino peligroso. En Uruguay se detectó la cepa de Manaos y en Brasil la curva del Covid-19 está en un pico crítico. El martes 24, se informaron 66.588 casos y 1428 fallecidos, y acumula más de 10,3 millones de contagios y más de 250 mil muertes.