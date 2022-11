Andrés "Cuervo" Larroque habló sobre los pronósticos que hizo Mauricio Macri para la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y cuestionó su rol como director ejecutivo de la Fundación FIFA. Además, se refirió a la presentación que Cristina Fernández de Kirchner hizo este martes por el atentado contra su vida.

"El único argentino que esta dentro de la FIFA es alguien que no quiere que al país le vaya bien", lapidó Larroque este miércoles 23 de noviembre al expresidente, que se encuentra en la Copa del Mundo como representante de la federación internacional de fútbol.

La frase del Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense se da luego de que se viralizara una foto de Macri en el partido de Argentina contra Arabia Saudita tras la derrota, lo que derivó en calificaciones de "mufa" para el expresidente. El creador del PRO redobló la apuesta y dijo que la Selección pasaría de ronda. Anteriormente, había dicho que ganaría el trofeo.

Macri confía en la Selección Argentina: "Los dos partidos que quedan son muy ganables, vamos a clasificar"

El atentado contra Cristina Kirchner

Este martes la Vicepresidenta hizo pública una presentación de sus abogados donde pedía a la jueza María Eugenia Capuchetti que considerara a Gabriel Carrizo, el jefe de "los copitos", como coautor del hecho que la tuvo como víctima junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Además, pidió que se les aplique la figura de asociación ilícita y una pericia caligráfica a un documento encontrado en la casa de Uliarte.

"A Cristina no la quieren como víctima sino como acusada, es un espanto la investigación", consideró Larroque ante la consulta de Juan Amorín en Crónica Anunciada (FM Futurock). "La única manera de corregir las arbitrariedades judiciales es con una reacción popular", aseguró.

Mauricio Macri en Argentina-Arabia Saudita.

Luego de manifestar que el deseo es "que Cristina sea la eterna proscripta", se metió en el terreno político y argumentó que la ex mandataria "es la única posibilidad de que salgamos adelante".

"Cristina es un fenómeno emocional, no se puede medir en encuestas", aseguró sobre los relevamientos que distintas consultoras realizan para medir la figura de la ex Presidenta. Para Larroque, "cuando sale a la cancha no tiene techo electoral".

Incluso lanzó un dardo disimulado, una vez más, contra el presidente Alberto Fernández, al discutir la frase que popularizó en las elecciones del 2019. "El Cristina no alcanza pero sin Cristina no se puede es parte de una trampa. Con Cristina sobra", aclaró.

Críticas de Larroque a Martín Guzmán

Luego de las críticas que el ex Ministro de Economía lanzó la última semana contra Máximo Kirchner, a quien calificó de "caprichoso", distintos referentes del oficialismo le respondieron y lo atacaron por dejar el Gobierno Nacional de forma intempestiva. Este miércoles, Larroque no fue la excepción.

"Guzmán entró por la ventana y se escapó por el techo. Es preocupante el nivel de irresponsabilidad que maneja", lo cuestionó el ministro de Axel Kicillof. "Renunció mientras hablaba Cristina y volvió a aparecer el día del acto en La Plata, tiene una puntería bárbara o alguien lo convence de salir a hablar", completó.

