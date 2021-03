Las definiciones de Alberto Fernández: Martín Soria, Poder Judicial, Formosa y vacunación

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, procedió a brindar el lunes una nueva entrevista televisiva enfocada en la reciente designación de Martín Soria como ministro de Justicia de la Nación.

En diálogo con Canal 9, y en el debut del programa "Fuego Amigo", Fernández no se mostró esquivo tampoco en responder preguntas respecto del Poder Judicial, Vacunatorio VIP, Formosa y la Campaña Nacional de Inoculación.

Martín Soria. "Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé de cuáles son las expectativas y él aceptó. Tiene una mirada muy parecida a la mía. Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo, es alguien que trabajó en los tribunales y entiende lo que está pasando. Le he planteado con total claridad que lo único que quiero es el estado de derecho y tener una justicia que se corresponda con ese estado de derecho".

Poder Judicial. “El control del trabajo de los jueces lo tiene que hacer el Congreso. Yo no lo tengo que hacer. Hay muchos datos interesantes para ver. La Corte dice sacar más de 20 mil sentencias. En realidad, los fallos son 200 o 300. En el resto, no hacen recurso. Eso no está funcionando bien. Claramente está mal. Cuando yo insisto en la necesidad de revisar esas cosas, no hablo de perseguir a un juez. Si no de verificar cómo funciona el sistema orgánicamente”.

Vacunatorio VIP. "Dentro del concepto de Vacunatorio VIP, hemos quedado metidos un montón. Encabezamos la lista Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La gente debe pensar que yo tengo vacunas en un freezer. La vacuna es un bien escaso que todos necesitan. Nadie puede tener el privilegio de llegar primero. Entiendo que la gente se sienta mal. Tengo el más alto concepto de Ginés. Es el mayor sanitarista de Argentina. pero creo que se descuidó. Personas a las que respeto me han pedido acceso a la vacuna y les he dicho que no”.

Formosa. “El caso de Formosa es muy particular y muy difícil de ver desde Buenos Aires. El gobernador Insfrán comparte mi mirada sobre el reproche a la violencia institucional. Está tratando de evitar todo ese contagio que puede venir de Paraguay, eso a Insfrán lo tiene obsesionado pero no justifica la represión. Hay un aprovechamiento de esa situación. No existe la posibilidad de una intervención en Formosa”.

Campaña Nacional de Inoculación. "Esta semana vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones. Está claro que hay que agilizar la vacunación. Tenemos que tener cuidados, les pido a los argentinos que se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos”.

JFG