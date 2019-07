Las inesperadas críticas de Manuela Castañeira a Ofelia Fernández por el aborto

Ofelia es una pibita. Me parece muy chiquita, prefiero que discutan mis compañeros de su edad con ella antes que discutir yo. Por más que yo también soy joven, pero tengo 15 años más que ella", sorprendió Manuela Castañeira, la candidata a presidente del Nuevo Más, en un reportaje, cuando la consultaron sobre lo que pensaba de Ofelia Fernández, precandidata a legisladora porteña.

Lo dijo en Sobremesa, en FM Milenium, este domingo 14 de julio, cuando le preguntaron su valoración sobre la militante y candidata a legisladora porteña del Frente de Todos. Castañeira cuestionó la contradicción de Fernández sobre el aborto: “Dice que está a favor, pero está en la lista que está la Iglesia. Y cuyo candidato a presidente dijo que no es momento de discutirlo”, manifestó.

Pära Castañeira hay una relación, además, entre la negativa de los dos espacios políticos dominantes a discutir el aborto y el anuncio del Papa Francisco, de sus ganas de visitar la Argentina: "(Alberto) Fernández está diciendo que no es el momento para el debate y es el que mejor va en las encuestas. En ese contexto, el Papa dice ‘yo quiero ir Argentina en 2020’", opinó.

Sobre Ofelia, la candidata del Nuevo Más sostuvo: “Lo que no comparto es su estrategia. Ella dice que está a favor del aborto pero está en la lista que está la Iglesia, que dijo que no se va a discutir. Y espero que toda esa fuerza que ella tiene no la corrompa el espacio que está”, subrayó.

Castañeira rechazó que Alberto Fernández será un “títere” de Cristina Kirchner en caso de ganar las elecciones. En ese sentido, advirtió que “en un sistema presidencialista como el argentino, el vicepresidente no tiene influencia en la toma de decisiones”.

"La cuestión objetiva es que el candidato es él y que desde mi punto de vista es la decisión más a la derecha que el kirchnerismo podría haber tomado, porque el kirchnerismo se autodefine como espacio progresista dentro del marco del peronismo pero Alberto es un amigo de los mercados, que dice que con el FMI no hay que romper", indicó.

MC