Las protestas desataron una puja en los gremios: temen que el Gobierno saque rédito electoral

por Aurelio Tomás

En la recta final hacia las primarias del 11 de agosto, el sindicalismo y los líderes de movimientos sociales han decidido, en su mayoría, evitar sumar declaraciones altisonantes y reacciones frente al discurso del Gobierno que busca colocarlos en el centro del ring. La estrategia tuvo sus excepciones y aún hay algunos actores muy importantes que podrían salirse del libreto que pregonan desde el búnker de campaña del Frente de Todos: no entrar en el juego del oficialismo.

El caso que se salió del libreto es el de Pablo Biró, líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), coincidieron en señalar numerosos líderes gremiales consultados por este medio. No son pocos los que creen en el mundo sindical que el modo en que manejó el conflicto por la política del Gobierno (los pilotos leyeron en el avión sus reclamos ante los pasajeros) no hizo más que echar leña en la hoguera que alimenta las expectativas electorales del frente Juntos por el Cambio. Todos reconocen que hay razones para impulsar protestas contra el oficialismo, pero entienden que no es el momento.

También ganó críticas internas al punto que muchos pilotos que participaron de las protestas de ayer y anteayer en Aeroparque demandaron que no estuviera durante el panfleteo. Además, un grupo de pilotos de Latam presentó una carta y evalúa demandar una escisión del gremio para fundar un sindicato por empresa. De confirmarse esta intención, APLA quedaría compuesta solamente por pilotos. Se sumaría así un dato más frente a un dirigente que ganó muchos enemigos en el mundo gremial. Tanto es así que un “error” de otro colega gremial lo dejó fuera del directorio de Aerolíneas Argentinas hace un mes. PERFIL consultó a las autoridades del gremio de pilotos, quienes desistieron de ofrecer una respuesta.

Coincidencias. Un repaso entre media docena de dirigentes de primera línea de la CGT, las CTA y el Frente Sindical arrojó como resultado una serie de coincidencias, algo extraño porque todos ellos suelen tener visiones diferentes. Creen que la mejor ayuda que pueden dar al Frente de Todos es mantenerse lejos del foco público y no responder a lo que definen como “provocaciones” del Gobierno. Entre ellas, mencionan al discurso de los candidatos oficialistas, comenzando por el jefe de Estado, actitudes adoptadas por empresarios cercanos al oficialismo y algunas medidas administrativas que los afectan.

También muchos apuntan a un uso de la Justicia laboral y penal como mecanismo de presión al sindicalismo. No solo se refieren al caso de Hugo Moyano, quien denunció que la ex SIDE fomenta el avance de las causas en su contra. Se habla incluso de “protección” a gremios amigos con problemas en la Justicia, entre ellos apuntan contra Comercio y Panaderos que, según algunos de sus pares, habrían recibido ayuda de los operadores judiciales del oficialismo.

Por estos días, nadie lo quiere decir frente al micrófono, pero todos recuerdan que Hugo Yasky, uno de los más duros, fue el primero en decir que los tiempos electorales no son los mejores para impulsar medidas de protesta como una huelga. “El problema es que si salimos a responder a las frases de funcionarios, eso genera más titulares y es justamente lo que buscan”, indicaron desde la Corriente Sindical. Por esta razón, se señaló, Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y principal referente de la Corriente, eligió no responder al Presidente cuando lo calificó de “prepotente”. En un comunicado, su gremio indicó entonces, que Macri “pretende distraer a la sociedad del debate sobre el estado de miseria económica”.

Salario mínimo. En la CGT aseguran que no hubo “un acuerdo para bajar el perfil, pero todos saben que hay que evitar caer en el juego del Gobierno por estos días”. Por esta razón, aceptaron postergar hasta después de las PASO la pelea por el Salario Mínimo Vital y Móvil, que está hoy en 12.500 mil pesos y deberá ser actualizado en agosto. El ministro de Producción, Dante Sica, acordó con la cúpula cegetista reunirse por este tema en la segunda quincena de agosto, durante el valle electoral entre las primarias y las generales.

La semana pasada, Hugo Moyano reconoció también públicamente que no conviene avivar la conflictividad en tiempos electorales. Sin embargo, el líder camionero fue otro que –según creen sus pares– también se salió del libreto. En este caso, no por un conflicto gremial sino por una disputa legal de derechos de autor contra la producción de Pol-Ka El Tigre Verón (más información sobre la tira de El Trece en el suplemento de Espectáculos de hoy). Su abogado, Daniel Llermanos inició acciones legales contra la productora de Adrián Suar, porque cree que se usó la figura del Jimmy Hoffa argentino para construir el personaje.

En diálogo con PERFIL, Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación del Transporte, indicó que hay una intencionalidad política detrás de esa ficción. Schmid también apuntó algo que se repite entre otros líderes sindicales, la estrategia de prudencia tiene un límite y no alcanza a los casos donde hay despidos: “Si me echan cien trabajadores, ¿qué tengo que hacer?, ¿esperar la elección para ver si me lo resuelve la próxima administración?”. Es el caso, por ejemplo, de los empleados de Avianca, Andes y Sol, por los que reclama un líder gremial aliado a Schmid, Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes.

“Avianca está hace más de un mes sin operar, los empleados hace tres meses que no cobran el sueldo, no percibieron aguinaldo y ahora se presenta en concurso de acreedores. Andes tuvo que devolver aviones y echar gente, hace nueve meses que los empleados cobran en cuotas. Sol también desapareció, lo que vivimos es una realidad de crisis en todo el sector”, denunció.

De Moyano al Triunvirato de San Cayetano

Dos importantes protestas tendrán lugar antes de las PASO y sus organizadores extreman los cuidados para evitar que sea usado por el Gobierno. El 7 de agosto, el Triunvirato de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie - Somos y CCC) realizarán su tradicional marcha en el día del patrono del trabajo, con reclamos para la denominada economía popular. Según confirmaron a PERFIL, este año por primera vez no llegarán hasta Plaza de Mayo y recalará en el Congreso para evitar cualquier incidente. Dos días antes, Camioneros prepara un gran acto en Ferro; será el inicio del proceso electoral de su gremio y, además, una muestra de fuerza. Hugo Moyano quedó disconforme con los pocos lugares que logró en las listas del Frente de Todos y algunos temen que use el acto para marcar la cancha y pueda generar declaraciones que, luego, sean aprovechadas por el oficialismo. Por eso hubo gestiones desde el entorno de Alberto Fernández. Pero nadie está seguro de lo que hará el líder de los camioneros.