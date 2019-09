Lavagna: "Si me toca gobernar, llamaría a gente de Cambiemos y del Frente de Todos"

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, ratificó que el mandatario Mauricio Macri le reprochó por no acompañar el proyecto de reperfilamiento de la deuda cuando todavía no estaba presentado, y afirmó que "se ha puesto de moda hacer responsable de todo a quienes no gobiernan". Reiteró, sin embargo, que, en caso de ganar las elecciones, conformaría un gabinete de unidad nacional integrado también por representantes del kirchnerismo y del oficialismo: "Si me tocara gobernar, no dudaría en llamar a gente de Cambiemos y del Frente de Todos para integrar un gabinete de unidad nacional para alcanzar acuerdos básicos que ayuden a arrancar".

"No tengo el hábito de contar conversaciones privadas, pero lo que conté fue para apaciguar a los espíritus. Se ha puesto de moda en el Gobierno hacer responsable de todo a quienes no gobiernan, sino que son oposición", expresó Lavagna. El ex ministro de Economía se refirió así a sus dichos de este domingo por la noche, cuando aseguró que Macri "quedó asombrado" tras enterarse de que el proyecto de reperfilamiento de deuda pública elaborado por el Gobierno no había sido puesto a consideración de los principales dirigentes de la oposición, pese a haber sido anunciado.

Tras esa declaración, la Casa Rosada dejó trascender que era falso que Macri no sabía que el texto no estaba en el Congreso cuando habló con Lavagna la semana pasada. Lavagna respondió a ello y en declaraciones al canal Crónica señaló: "Parecía que la oposición impedía avanzar en el proyecto de reperfilamiento de la deuda, pero resulta que ese proyecto no había sido presentado de manera formal en el Congreso y ni siquiera circulaba un borrador. No podíamos ser quienes demorábamos las cosas cuando el proyecto no existía".

Este domingo por la noche en una entrevista con América TV, el candidato presidencial contó que Macri se comunicó con él para preguntarle por qué su espacio no había manifestado su apoyo a la iniciativa del oficialismo. "Al rato lo llamé y le dije: 'Mirá, no hay ningún proyecto circulando'. No había llegado, nadie conocía el proyecto", detalló Lavagna. De acuerdo con lo que precisó el economista, "a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía (Hernán Lacunza) y demás", y fue entonces que empezó a trascender el texto, que luego fue presentado en el Congreso el pasado jueves. "Es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era: 'No me ayudan a que avance', pero si el proyecto no está ni siquiera circulando...", agregó el líder de Consenso Federal.

D.S.