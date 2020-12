Los cinco consejos de Rodríguez Larreta para unas fiestas "libres de coronavirus"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio algunas directrices de cómo pasar las fiestas de Navidad para evitar un aumento de los contagios de coronavirus. La ciudad de Buenos Aires experimentó en los últimos 10 días un incremento de los casos diarios.

“A fin de noviembre teníamos casos 350 promedio diarios por semana, hoy estamos en 465 lo cual significa un R mayor que 1. Ahora, lo que sigue estando baja es la ocupación de camas en terapia intensiva en el sistema de salud, que está en un 24%. Lo que esto nos muestra es que el riesgo todavía está”, expresó Rodríguez Larreta en cuanto a la situación sanitaria del territorio porteño.

Lo hizo en una conferencia de prensa en la que realizó un balance de todo este año y agradeció a quienes cumplen tareas esenciales. Durante su discurso, el jefe de Gobierno porteño enumeró cuáles son los cuidados que tenemos que tener en cuenta de cara a las fiestas de Navidad y Año nuevo.

No olvidemos que el virus sigue circulando en la Ciudad, en el país y en el mundo

“Tenemos que tener en claro lo importante que es seguir cuidándonos. Especialmente de cara a las fiestas que se vienen esta semana y las siguientes. No olvidemos que el virus sigue circulando en la Ciudad, en el país y en el mundo. Eso hace que exista el riesgo a un rebrote. ¿Quiere decir que les pedimos que no se junten? No. Después de tanto esfuerzo, todos nos merecemos celebrar en estas fiestas. Pero sí necesitamos que todos cumplamos con estas recomendaciones”, aclaró Rodríguez Larreta.

Los cinco consejos del funcionario porteño fueron:

Prestar atención a la ventilación. Elegir un lugar abierto para juntarse y si no se dispone mantener abiertas las ventanas. En lugar de armar una gran mesa, tratar de armar mesas de a pequeños grupos. Ese formato burbuja ayuda a evitar contagios. Usar tapaboca cuando no se está comiendo. Evitar compartir vajilla, en especial los vasos. Hacer el mayor esfuerzo para mantener la distancia.

“Todo esto requiere la responsabilidad de cada uno. Un solo descuido puede generar contagios dentro de una familia o un grupo de amigos. Sé que cuesta pero el cuidado de hoy, es la tranquilidad de mañana. Desde la Ciudad, vamos a continuar con nuestra estrategia sanitaria de rastreo, testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos, que son las claves para cortar la cadena de contagios”, consignó el mandatario porteño.

La importancia de los tests

En la Ciudad ya se hicieron 1.700.000 testeos: 800 mil serológicos y 900 mil por PCR. “Seguimos testeando a personas con síntomas, convivientes, contactos estrechos, personal de salud, de geriátricos, de la policía y tránsito y ahora sumamos el testeo a quienes vuelven de vacaciones y a turistas”, indicó.

Seguirán montados operativos de testeos en Ezeiza, en la terminal Dellepiane y 4 puntos para que quienes llegan en auto asistan dentro de las 72 horas: el Centro de Convenciones, el Edificio de la Munich, el Club San Lorenzo y la Unidad Móvil en Callao y Tucumán. Asimismo, se va a abrir un nuevo en Costa Salguero con capacidad para hacer 5 mil testeos diarios, como refuerzo del sistema durante las fiestas y los cambios de quincena que es donde más gente entra a la Ciudad.

“Quiero resaltar lo importante que es que se hagan el test. Actualmente estamos detectando que 7 de cada 1000 personas que vuelven, están contagiadas. Este número es dos a tres veces mayor que la positividad que tienen los porteños que están en la Ciudad Es fundamental no relajar los cuidados durante el verano y testearnos si volvemos a la Ciudad después de 4 días de estar a más de 150 km. El éxito de toda esta estrategia depende de que todos lo hagamos. Por eso, cuando corresponda, hacete el test”, afirmó.

