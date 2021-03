Leandro Báez dijo que el kirchnerismo "se acordó tarde" de defender a Lázaro

Leandro Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Baez, y que fue condenado a cinco años de prisión en la causa de "la ruta del dinero K", habló sobre la situación judicial de su familia, y sostuvo que desde sectores del kirchnerismo “se acordaron tarde” de defender al empresario de la construcción.

“Creo que el primero que salió a hablar fue Parrilli. Creo que se acordaron tarde, y me hago cargo de lo que digo", dijo Leandro en diálogo con Nicolás Wiñazki por TN Central. "Creo que hay una interna entre la justicia y el gobierno, pero no me gusta que nos tomen a nosotros como un manoseo, un tire y afloje entre ellos”, sostuvo .

Luego de estar detenido por casi cinco años, Lázaro Báez fue condenado días atrás a doce años de prisión en la causa conocida como la “ruta del dinero K” en la que se lo investigó por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Para Leandro Báez, la condena fue "un mensaje" del Poder Judicial al Gobierno

Respecto de la condenas, Báez dijo que “los tomó por sorpresa que sean condenas altas". "En los alegatos quedó demostrado que éramos (los hijos) beneficiarios de cuentas, pero que nunca utilizamos ese dinero, ni hicimos transferencias”, argumentó.

Su hermano mayor, Martín, fue condenado a nueve años de prisión y esta privado de su libertad en el penal de Ezeiza, al que ingresó en enero de 2019, mientras que sus hermanas Melina y Luciana, a tres años de prisión con cumplimiento en suspenso.

Ante la consulta de si cree que Lázaro Baez lavó dinero, Leandro explicó que la explicación quedó clara en el alegato y sostuvo: “Yo confío en mi papá”.

Al referirse al hecho de que su padre quedó como “un emblema de la corrupción”, Báez sostuvo que es el Gobierno quien tendría que aclarar cómo sucedieron las cosas. “Espero que la Justicia actúe como corresponde, pero que lo aclaren ellos, es un tema que no me compete. Si hay corrupción, tiene que haber una parte de funcionarios, es cortito”, dijo.

Parrilli defendió a Lázaro Báez: "Lo condenaron por morocho y amigo de Néstor"

En tanto, sobre la relación entre su padre y el expresidente Néstor Kirchner, explicó que después de su muerte, “la relación comercial, por así decirlo, no fue la misma y cada uno tomó su camino”. “Yo lo apreciaba a Néstor, me mostró ser un tipo totalmente sencillo cuando lo conocí”, expresó.

AG/MC