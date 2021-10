Leandro Santoro cuestionó los dichos de Aníbal Fernández: "Cualquier referencia a los hijos no corresponde"

El candidato a diputado por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, se metió en la polémica que envuelve desde ayer al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al humorista gráfico Nik, quien denunció una amenaza por parte del funcionario. "Ayer lo llamé a Aníbal por este tema y no pude hablar con él", expresó Santoro, que además consideró como "inaceptable" cualquier referencia a la familia o los hijos en el marco de una discusión política.

Un cruce de tweets entre Cristian Dzwonik (Nik) y el jefe de la cartera de Seguridad nacional terminó en escándalo luego de que Fernández diera datos específicos sobre la escuela adonde asistían los hijos del dibujante. “Él vive agraviándonos y después borra los mensajes. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Aníbal Fernández esta mañana, con un previo pedido de disculpas públicas. Nik, por su parte, habló en radio y televisión sobre el miedo que sintió luego del hecho.

A esta polémica se sumo Leandro Santoro entrevistado en Vilouta 910 por Radio La Red, donde afirmó una postura en total desacuerdo con el ministro que lleva menos de un mes en funciones. "Ayer lo llamé a Aníbal por este tema y no pude hablar con él. Si me tengo que ajustar por lo que vi, la personalización en la política es horrible", empezó diciendo el candidato de origen radical que representa al peronismo.

Al respecto, manifestó que "cualquier referencia directa o indirecta a los hijos no corresponde" y cuestionó las palabras de Fernández. "La verdad no se que quiso decir Aníbal. Es inaceptable", se sinceró Santoro y agregó: "Cuando la discusión va a lo personal no ayuda a la política".

Consultado sobre si este hecho o el acto multitudinario en el estadio de Nueva Chicago torpedean la campaña que está llevando adelante como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, Santoro retomó el discurso que viene sosteniendo en varios medios: despegarse de escándalos ajenos y tratar de hablar de sus propuestas. "Trato de defender ideas y de explicar contextos", argumentó.

Sobre la capacidad del Frente de Todos de girar los magros resultados del 12 de septiembre en las primarias, el legislador porteño habló sobre las caídas que los partidos en gobierno sufrieron en medio del contexto pandémico en todo el mundo. "En las elecciones los oficialismos perdieron casi en un 95% de los casos", expresó, y se mostró positivo al manifestar que en esta etapa "empiezan a aparecer signos que dan la sensación de que la cosa en poco tiempo puede estar mejor".

"En los últimos meses hay un cambio de tendencia"

Consultado sobre uno de los discursos fuertes que se instaló en los últimos meses sobre la emigración de argentinos a otros países en busca de prosperidad, Santoro argumentó que la fórmula no funciona de manera tan lineal y que incluso, desde su mirada, la mayoría de los viajeros encuentran numerosas dificultades para adaptarse en otros lares. "No son todos los que encuentran prosperidad en otros países, terminan subsistiendo y en general están pensando en volver", reflexionó.

"Hay que entender que la pandemia fue muy dura para Argentina y para el resto de los países del mundo, y el estado de ánimo se vio muy afectado", resumió el candidato a diputado sobre los resultados de las PASO y el peso específico del Covid-19 en el humor general. "En otros países pasa lo mismo e incluso peor" manifestó al comparar con los hechos políticos, sociales y económicos que pesan en Chile, Colombia o Brasil.

También se mostró optimista al explicar que "en los últimos meses hay un cambio de tendencia a partir de las aperturas, la caída de casos y que la actividad económica empieza a repuntar".

GI/FL