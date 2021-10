Difundieron el primer spot del Frente de Todos para el 14N, guionado por el catalán Gutiérrez Rubí

"Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. SÍ a la casa propia. SÍ a la educación pública. Sí al cuidado del Medio Ambiente. Sí a la diversidad de Género. Sí a bajar la inflación. SÍ a sentirnos más seguros..." y otras consignas similares son las que van reclamando distintos "modelos de argentinos" en el primer spot de "la campaña del Sí" orquestada por el catalán Antoni Gutiérrez Rubí para el Frente de Todos, en la frenética intentona que tendrá lugar hasta el 14 de noviembre por tratar de revertir la dura derrota sufrida en las PASO del mes pasado a manos de Juntos por el Cambio, sobre todo en la crucial provincia de Buenos Aires.

A diferencia de los avisos de la campaña para las elecciones del mes pasado, que remarcaban "la vida que queremos", el spot actual se destaca por una gran letra S blanca, a la que en algunos de los casos se le agrega la í para ir formando el Sí de la campaña Gutiérrez Rubí, con lugares que van cambiando, en algunos casos vinculados con lo que se pide, como el turista que aparece en malla con fondo de mar para decir "Sí a las escapadas", aunque otros lucen más curiosos, como el trabajador que pide "Sí a pagar menos impuesto a las Ganancias", con el Casino de Mar del Plata de fondo.

Como dijimos, los escenarios van cambiando, y así van pasando una estudiante, un trabajador que llama a "fabricar acá", una maestra que dice sí a educación pública, un hincha de fútbol que pide por supuesto con por la vuelta a las canchas, una madre con su bebé y otros estereotipos similares, con un fondo nocturno para la chica que pide "Sí a sentirme más segura". Está también el hombre de campo que insta a "arrancar las peleas de raíz y dialogar", se pide que baje la inflación y el tono general de la campaña pautada por Gutiérrez Rubí en algunos aspectos hace cordar al "Sí se puede" de Juntos por el Cambio, que Mauricio Macri repetía en cada acto luego del letal golpe sufrido en las PASO de 2019. El tema, al fin de cuentas, es cómo se va a lograr todo eso reclamado por los argentinos del aviso.

El spot kirchnerista encendió, por supuesto, el eterno fuego de la grieta en redes, con muchos de los posteos opositores "adaptando" las consignas del Si oficialista a otros temas menos felices, como "Sí a las Vacunas q se robaron, Sí a los miles de negocios fundidos que dejaron, Sí a las festicholas de Olivos, Sí a los 120 mil muertos" y cuestiones similares:

