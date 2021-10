La justificación de Aníbal Fernández por el tuit a Nik: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pidió disculpas al dibujante Cristian Dzwonik, mejor conocido como Nik luego de contestarle un tuit con un mensaje en el que daba a conocer la escuela a la que iban sus hijas e intentó minimizar el escándalo: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón”.



“La redacción es muy clarita. No dice otra cosa que un debate que estaba manteniendo con él por el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo”, argumentó Fernández en diálogo con TN. En esa línea, el funcionario declaró que “jamás me metería con los hijos de nadie”. “Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó el ministro, quien confesó que no se me caen los anillos” por pedir perdón.

De acuerdo con Fernández, “es obligatorio tener que aclarar estas cosas”, y aseveró que “los hijos, las casas y las mujeres son templos”. “Uno no se mete con esa cosa”, afirmó.

El cruce entre el humorista y el ministro de Seguridad comenzó el pasado viernes

No obstante, señaló que no es la primera vez que debatió con creador de Gaturro y que éste lo insultó varias veces. “Él vive agraviándonos y después borra los mensajes. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo el ex jefe de Gabinete sobre el humorista.

Por último, al ser consultado sobre el pedido de renuncia al cargo que le hicieron los diputados de Juntos por el Cambio, el ministro ironizó: “Yo le pediría la renuncia a tantos”.

“Estamos interpretando un tuit entre todos, cuando la realidad lo que hay que discutir son políticas más preocupantes respecto a lo que nos sucede a nosotros”, concluyó.

Elisa Carrió acusó a Aníbal Fernández de expresar un pensamiento nazi por su cruce con Nik

La pelea entre Nik y Aníbal Fernández

El fuerte cruce entre el titular de la cartera de Seguridad y el historietista comenzó cuando éste último criticó en redes sociales el plan impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para otorgar “viajes de egresados gratis” a 220 mil alumnos de escuelas de la provincia.

El pasado viernes, Nik tuiteó: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”.

Ante los dichos, dos días después, Fernández replicó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”, en alusión a la escuela porteña donde estudian las hijas de Nik.

Nik denunciará a Aníbal Fernández tras recibir una "amenaza velada"

El humorista calificó el tuit de “persecutorio” y sostuvo que fue una “amenaza velada”: “Tengo miedo”, alertó. “No sé si es por la desesperación o sólo lo que buscan es que te calles, que no opines, que te calles porque se meten con tus hijos. Estaba hablando con mi abogado, abogado de familia, pero me dijo que esto sería más penal que para civil, nunca pensé en eso, pero con este tema sí, porque si me pasa a mí le puede pasar a cualquiera”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

En tanto, Nik anticipó que irá a la Justicia por el hecho y que está elaborando la demanda por amenazas. “A partir de mañana, que es día hábil. Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, sostuvo el dibujante a La Nación.