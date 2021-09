Leandro Santoro tras la derrota electoral: "El Gobierno tiene que meterle plata en el bolsillo a la gente"

Luego de la dura derrota electoral en las PASO, el primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, aseguró que ahora "la respuesta la tiene que dar el gobierno" que "tiene que meterle plata en el bolsillo a la gente". "La gente no aguanta más, no vivo en una burbuja, el presidente tampoco", dijo.

En una entrevista en C5N, Santoro adelantó que dialogó con el presidente Alberto Fernández y le dijo que "el jueves seguramente habrá anuncios importantes". "Los resultados no son los que habíamos soñado pero se corresponden a una realidad lacerante. La respuesta la tiene que dar el gobierno. Acá hay que gestionar, resolver los problemas y dar la pelea para el segundo tramo", expresó el candidato del oficialismo nacional.

"Yo vengo acá a dar la cara. Descreo de los análisis de 24 horas. Si alguien se imaginaba este escenario lo debería haber compartido antes. La pelota ahora está en la cancha del gobierno. Argentina necesita que haya dinero en la calle, dólares en el Banco Central, recrear las condiciones de consumo", afirmó el dirigente del Frente de Todos.

En esa línea, continuó: "El gobierno escucha a la gente. Tiene claro lo que hay que hacer. El principal problema es el socio económico. Me da tranquilidad cual es el diagnóstico".

Asimismo, analizó que "casi todos los Gobiernos que enfrentaron elecciones en el contexto de una pandemia" sufrieron reveses electorales, "independientemente de si eran de izquierda o derecha, porque hay un malestar. No es joda tener a la gente encerrada, que la economía se caiga, más cuando se venía de una crisis", añadió.

"Me voy a tomar 10 días para escuchar. Hay que discutir entre la militancia, repensar y ahí comenzar el segundo tramo", comentó Leandro Santoro y señaló: "En el mundo se está corriendo la discusión política hacia la derecha , como consecuencia aparecen los discursos que plantean un estado mínimo, una sociedad egoísta. El modelo de país hay que defenderlo y apuntalarlo con la gestión económica".

"El problema es que la gente no tiene dinero en el bolsillo. La gente no aguanta más, no vivo en una burbuja, el presidente tampoco. El gobierno tiene que meterle plata en el bolsillo a la gente", dijo.

En ese sentido, el candidato del Frente de Todos aseguró: "Hay un sector que presiona para reformas ortodoxas, y no lo banca la democracia. El discurso es este, necesitamos que la gente acompañe el proyecto. Lo que se propuso en la campaña, me alertó mucho No quiero un país con menos derechos laborales".

