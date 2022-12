Legisladores del FdT entre la defensa a CFK y la parálisis parlamentaria

El fallo condenatorio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad generó la esperable respuesta de parte de su círculo parlamentario, con repudio a la decisión judicial, múltiples cuestionamientos a magistrados y una unánime muestra de apoyo de los bloques de ambas cámaras.

Sin embargo, el anuncio sobre su decisión de no ser candidata en el 2023 es lo que verdaderamente motivó el impacto en el Frente de Todos. “Conmoción”, fue el término que utilizó el jefe del bloque del FdT en Diputados Germán Martínez para resumir el sentir de buena parte de sus colegas.

“En algún lugar, esperábamos el fallo condenatorio, el pedido de inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero lo que no esperábamos era esta decisión de Cristina”, admitió el santafesino.

El anuncio que formuló Cristina Kirchner en plena ebullición post fallo causó un cimbronazo en el oficialismo y condujo a un estado de incertidumbre que se extenderá al menos hasta los primeros meses del año próximo, cuando ya esté delineada la estrategia no solo para el comicio presidencial sino también para las distintas instancias legislativas, en donde también se especulaba que podía participar la vicepresidenta. Por el momento, desde el Frente de Todos se ocuparon de remarcar una y otra vez el “rol trascendental” de CFK, más allá de si ocupa o no un lugar en la boleta. Precisamente, fue desde ese lugar de liderazgo donde surgió la maniobra para suspender la designación de los consejeros de la magistratura en representación de Diputados, ejecutada luego por la presidenta de la Cámara baja Cecilia Moreau.

El respaldo quedó claro el último miércoles en la conferencia de prensa que compartieron senadores y diputados del FdT en el Salón de los Pasos Perdidos, donde abrieron el abanico de acusaciones y dejaron un pedido de audiencia con el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti para poder conocer por qué el máximo tribunal “paralizó” el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con la declaración de inconstitucionalidad de la composición anterior.

“Se ve que el feriado largo y ‘coso’ le impidió redactar a alguno de sus miles de secretarios la nota con la fecha y hora (?)”, ironizó la senadora Juliana Di Tullio sobre la falta de respuesta de parte de Rosatti al pedido de reunión, que presumiblemente nunca llegará.

Mientras tanto, la actividad se encuentra prácticamente paralizada. Los datos políticos sumados al fin de semana extra largo profundizaron el bloqueo que sufre el Congreso después del bochorno de la sesión de Diputados.

En ese contexto, hay una doble mirada al interior del propio Frente de Todos. Por un lado, el ala dura integrada por los más cercanos a la vicepresidenta que no tienen intenciones de apurar ningún acercamiento. Por el otro, los más dialoguistas y muchos de los que integran las segundas líneas del bloque que están preocupados por la sanción de ciertas leyes de consenso antes de finalizar el año. “Hay muchos temas pendientes y algunos se meten en confrontaciones de las que después no saben cómo salir”, señala uno de los diputados que no falta a ninguna reunión de comisión y que a al mismo tiempo aclara que la responsabilidad es de referentes “de los dos lados”.

En el Senado, la perspectiva es para sesionar el próximo jueves con temas de consenso que ya tienen media sanción en Diputados, a excepción de paridad en el deporte que todavía está en duda. En Diputados, el plan era el mismo pero desde el oficialismo anticipan que si bien se están retomando las conversaciones con Juntos por el Cambio, la sesión recién podría concretarse la semana previa a Navidad.