El particular diccionario de Cristina: de la 'pindonga' al 'machirulo'

Durante la presentación de su libro Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner, precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos habló de 'pindonga' y 'cuchiflito', términos que hicieron eco en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que lo hace.

En la conferencia que realizó en Mar del Plata por Sinceramente, la exmantadaria utilizó las palabras 'pindonga' y 'cuchiflito' para referirse a las segundas marcas en los supermercados, en medio de las fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri por la situación económica actual.

"Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito. Hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es eso? ¿Esto es capitalismo? Capitalismo era cuando Axel (Kicillof) estaba de ministro de Economía y la gente compraba y consumía y podía viajar", sostuvo en su exposición la expresidenta.

En ese marco, completó: "¿Alguien vio la película 'Good Bye Lenin'? Se acuerdan de esa parte donde en la Unión Soviética iban a esos lugares a comprar y no había marcas, había dos o tres tarritos y podías llevarte solamente uno o un cachito de carne porque la ración era tanto de carne, tanto de azúcar, tanto de harina. Ahora va la gente y dice '¿me da 100 pesos de carne o 30 de pan?'. Ahora están racionando. Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad que quiere".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Fernández de Kirchner utiliza una palabra así. En mayo de 2018, acusó al presidente Mauricio Macri de 'Machirulo' porque la trató de loca. De acuerdo a la Fundación del Español Urgente, “‘Machirulo’ es de origen incierto y uso inestable, pero siempre despectivo” y se emplea como neologismo para el "hombre machista, en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición".

En 2013, con motivo de la operación a la que debía ser sometida a una intervención por un hematoma craneal y sostuvo: "Todo el mundo se tiene que operar. Pero, viste que la operación de la cabeza es una cosa que... La capocha es la capocha".

Durante un discurso en el mismo año, manifestó: “Cuando alguien habla por su teléfono celular, no le cobren como actualmente se cobra ni bien comienza el pí, pí pí…. –uy este pí, pí me lo van a sacar en cualquier otro programa, ya lo sé el domingo me sacan con pí, pí en algún lado, olvídense…yo soy una tonta, ya estoy acostumbrada, además me divierto, los que se amargan son ellos, porque tienen una cara siempre de amargados, pero bueno…en fin”.

En 2012, durante una cadena nacional para referirse a un artículo de la Ley de Medios, la expresidenta indicó: “A todos nos gusta tener siempre más, es natural eso, es una conducta del hombre, no vamos a venir a descubrir la pólvora con esto, ni hacernos la gallina distraída".

