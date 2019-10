SíSePuede en Córdoba: "Para que gane el gato, hasta el perro tiene que votar"

por Ariel Bogdanov

Una multitud dijo presente este jueves en la Ciudad de Córdoba para acompañar al presidente Mauricio Macri en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio. El candidato del oficialismo eligió una vez más a Córdoba como ya lo había hecho en 2015, pero esta vez lo hizo en un escenario al aire libre en una esquina emblemática de la ciudad como lo es la Av. Vélez Sarsfield y Av. Hipólito Yirigoyen.

Macri estuvo acompañado por el diputado Mario Negri, su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto y su esposa Juliana Awada.

Juez pidió que lleven al perro a votar

De la lista de candidatos a diputados, uno de los discursos más aplaudidos fue el de Luis Juez, quien ocupa el quinto lugar de la lista. El locuaz candidato arengó al público y llamó a acercar a la gente a las urnas: “Si hace falta hay que cargar a la suegra y el perro a votar. Para que gane el gato, hasta el perro tiene que votar”.

Calentando motores

Los primeros en subir al escenario fueron el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, el senador Luis Naidenoff, Hernán Lombardi y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), y Gustavo Valdés (Corrientes).

Cumpleaños feliz para Pichetto

El candidato a vicepresidente recibió el saludo de la multitud por su cumpleaños. Primero fue Mario Negri quien pidió que le canten el feliz cumpleaños y luego fue el propio Macri quien realizó el mismo pedido. En la segunda oportunidad Juliana Awada tomó el micrófono y entonó la popular canción festiva.

Marcos Peña bailó cuarteto

El tradicional ritmo cordobés estuvo presente durante todo el acto del oficialismo. A un costado del escenario estuvieron presentes Guillermo Dietrich y Marcos Peña. El Jefe de Gabinete se animó a ensayar algunos pasos de cuarteto, en la previa a la llegada de Macri al lugar.

Bache incómodo

Por una especie de error de cálculo, el tiempo entre el arribo al escenario de Miguel Ángel Pichetto y el de Mauricio Macri fue muy espaciado. Por tal motivo Pichetto permaneció sentado durante varios minutos sobre el escenario, acompañado sólo por Mario Negri, mirando confundidos hacia el costado y esperando la llegada de Macri al estrado.

A su turno, Pichetto tuvo uno de los discursos más duros: “Gente cercana a Cristina Fernández quiere dominar el poder judicial. No queremos la patria de Grabois. No queremos la violencia como ocurrió en Tucumán donde se han golpeado con palos”, disparó y agregó: “El candidato Alberto Fernández vino a apretar al gobernador Schiaretti y Córdoba no se arrodilla ante nadie”.

Gato presente

Macri aludió varias veces al apodo de “Gato”. Jugó con eso y aseguró: “El Gato no se quiere ir de Córdoba. Las otras 6 vidas voy a volver a Córdoba con ustedes”.