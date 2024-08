Los ataques en las redes a Karina Milei generaron controversia en el propio oficialismo

Los ataques constantes en redes sociales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, son objeto de controversia en el Gobierno, con motivos cruzados. En Balcarce 50 hay quienes dicen que hay trolls encargados de desgastar a la hermana del jefe de Estado mientras otros aseguran que los comentarios ofensivos son genuinos. Santiago Caputo, uno de los apuntados.

El tema es motivo de preocupación en el oficialismo desde que la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió aludir a Francia como país “colonialista” que no puede amedrentar a la Argentina. Fue un gesto de apoyo de la titular del Senado al seleccionado nacional de fútbol, que festejó la obtención de la Copa América con cantos racistas apuntando al país europeo. Rápida de reflejos, Karina Milei fue hasta la embajada francesa para pedir disculpas y desacreditar a la compañera de fórmula de su hermano.

A partir de ese momento, el 19 de julio, se desencadenaron una serie de mensajes en redes sociales contra Karina Milei y a favor de Villarruel. En particular, en X y en los comentarios de posteos de dos cuentas muy afines al Gobierno y que el jefe de Estado suele retuitear, la de “El Trumpista” y “Elpittttt”. Los textos, incluso, referían al pasado de la hermana del jefe de Estado como “vende tortas”, una crítica que hasta el día de hoy se puede visualizar a través de distintos usuarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las filas libertarias hay dos explicaciones a esta ofensiva. Una es que hay un grupo de trolls muy bien coordinado que se encargó de difamar a la poderosa funcionaria con sus mensajes, en línea con una página web, Nexofin. “Lo tenemos chequeado, es así”, comentó escuetamente sobre el tema una figura del oficialismo que tiene vínculo tanto con el jefe de Estado como con su hermana.

Paralelamente, comenzó a circular por los pasillos de Balcarce 50, con mucha fuerza, que Karina Milei tiene sospechas de que los ataques contra ella fueron teledirigidos por Santiago Caputo, el asesor todoterreno del Presidente que principalmente se encarga de monitorear y decidir toda la comunicación del oficialismo. Una versión que cerca de ministros niegan totalmente. “No tiene sentido, no es negocio para ninguno que se enfrenten”, remarcan.

No obstante, para otros miembros de La Libertad Avanza, las ofensivas “son genuinas”, de parte de usuarios afines al oficialismo y no hay un conjunto de trolls detrás de los comentarios contra Karina. En LLA, subrayan, no se puede admitir que las acciones de la secretaria general de la Presidencia están en baja y las de Villarruel, a pesar de la propia Karina, están en pleno ascenso.

De hecho, del lado de un importante dirigente libertario, reconocieron que los golpes constantes en X que recibe Karina motivaron a Sebastián Pareja, un hombre de máxima confianza para la hermana del Presidente y quien tiene la responsabilidad de conducir el armado de la provincia de Buenos Aires de LLA, a postear a favor de ella y no en contra de Mauricio Macri. “La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de @KarinaMileiOk, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte del Presidente de la Nación”, lanzó.