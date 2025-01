El gobierno de Kicillof acusó a la gestión porteña de 'lavado, maquillaje y perfumado' de los problemas de seguridad

Luego de que el policía de la Ciudad, Brian Coria, fuera asesinado en Castelar a manos de dos delincuentes y que la cantidad de presos que se escaparon de las cárceles porteñas fuera en aumento, los ministros de seguridad de ambas jurisdicciones decidieron poner punto final y trabajar en conjunto. Eso sí, no exentos de críticas hacia sus pares.

Fue por eso que autoridades de los ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires se reunieron hoy para dejar conformada una "mesa de trabajo" conjunta para abordar la problemática del Área Metropolitana de Buenos Aires, que comparten ambos distritos. Del encuentro participaron los ministros de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, y de la provincia, Javier Alonso. Fue poco antes del mediodía en el comando de Puente 12 de la Policía Bonaerense, en el partido de La Matanza, uno de los más afectados por la inseguridad.

Luego del encuentro, el titular de la cartera porteña posteó en su cuenta de X: "Nos hemos reunido con las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el compromiso de armar una mesa de trabajo que aborde la problemática que sufre la ciudadanía en general".

Además, sostuvo que desde la Ciudad "todo su equipo de Seguridad está puesto en trabajar para resolver los problemas cotidianos que sufre la gente, sin importar territorio, color político o afiliación partidaria. Acercaremos propuestas que apunten a fortalecer la temática. El compromiso del jefe de Gobierno es con todos".

A pesar de que la reunión entre las autoridades pudo concretarse, las críticas no dejaron de aparecer. Y es que el ministro bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que, tras esa reunión, los funcionarios evaluaron los "avances estratégicos en seguridad para el AMBA y nuevas medidas de seguridad a implementar".

Sin embargo, se mostró tajante con la gestión porteña: “En repetidas ocasiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la Provincia de Buenos Aires. Los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos”, posteó.

Pero el mensaje no terminó allí. En 8 sub-posteos, Alonso apuntó directamente hacia el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri: “ha señalado supuestos ataques sistemáticos contra la policía porteña. Si sus afirmaciones fueran ciertas, sería imperativo presentar pruebas y realizar denuncias formales que permitan investigar y actuar. Mientras eso no ocurra, queda claro que sus declaraciones buscan más rédito político que soluciones reales. Si no tiene pruebas, debería dejar de hacer política con el dolor de las familias de los policías”.

De hecho, la polémica se extendió durante algunos textos más, en los que Alonso ratificaba: “La seguridad no es un espectáculo mediático, y no nos dejaremos arrastrar por maniobras políticas que solo buscan desviar la atención de los problemas que enfrentan en su gestión. Nuestro compromiso es claro: seguir transformando la Provincia con inversiones históricas en tecnología y logística para estar a la vanguardia en la lucha contra el delito. Esto, a pesar de que el presidente Milei no cumple con el envío del dinero que le corresponde a la Provincia para garantizar la seguridad de los bonaerenses. Se trata de $700.000.000.000 (setecientos mil millones de pesos) del Fondo de Fortalecimiento Fiscal correspondientes al año 2024, que el Gobierno Nacional les niega a los vecinos de nuestra provincia".

Wolff, como era de esperarse, no se quedó callado y se calzó el guante. En un nuevo posteo, escribió: "Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas ente políticos. 2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de haber gobernado la PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera".

Por qué se concretó un encuentro entre ambas jurisdicciones

Todo comenzó a partir de un llamado del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a su par bonaerense, Axel Kicillof, la semana pasada. Este surgió a raíz de una serie de robos que tuvieron como víctimas a policías de la Ciudad que viven en el conurbano. Según cifras oficiales del Gobierno porteño, 13 de los últimos 14 policías porteños asesinados fueron muertos en territorio bonaerense cuando volvían a sus viviendas luego de prestar servicio o cuando salían para tomarlo. Además, desde la policía de la Ciudad se puntualizó que unos 20.000 miembros de esa repartición residen en el conurbano y cumplen tareas en el distrito porteño.

Los casos que "colmaron el vaso" en la provincia de Buenos Aires fueron el crimen del oficial primero Brian Coria en Castelar, a mano de dos motochorros, y el del oficial mayor que abatió a dos ladrones de 17 y 18 años y detuvo a un tercero de 27 en Isidro Casanova. “Hubo 16 enfrentamientos en total en lo que va del año. Uno de ellos terminó con la vida del oficial Coria. En promedio, en lo que va de 2025, en PBA atacaron a un policía de la Ciudad cada 27 horas. Además, 10 de los 16 enfrentamientos de este año ocurrieron en La Matanza”, había informado el Gobierno porteño.

Del lado de la Ciudad, las fugas de presos fueron lo que más ruido hizo a lo largo del 2024 en materia de seguridad. Fue por este motivo que Alonso había reclamado: “¿Con qué me chicanean? ‘A ustedes se les escapan los presos’, dicen. Ustedes me ponen un micrófono y yo hablo de los problemas que tenemos. Yo me hago cargo de los presos de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año tuvimos 11 enfrentamientos de policías. La pregunta es, ¿ustedes se hacen cargo de que a los bonaerenses los están cagando a tiros?”..

