Losardo, la socia de Alberto que suma fichas para ocupar la cartera de Justicia

Cecilia Devanna / Rosario Ayerdi

“No se va a equivocar, ponga al que ponga. Como en cada de uno de los ministerios, va a ser gente que realmente va a luchar por el país”. Con esa frase, en una entrevista radial, la abogada Marcela Losardo se refirió ayer al presidente electo Alberto Fernández y las elecciones que deberá hacer para cubrir su gabinete, a partir del 10 de diciembre. Si la danza de nombres se confirma con la misma fuerza con la que circula en tribunales, Losardo podría ser la futura ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Socia y persona de extrema confianza de Fernández, a quien conoce desde los tiempos de estudiantes en la UBA, Losardo sería así la primera mujer en liderar la cartera.

Quienes la conocen de cerca afirman que está preparada para el cargo y los desafíos de cara a una serie de reformas y transformaciones en el Poder Judicial. A eso se le debe sumar el vínculo de años con Fernández. “Marcela es Alberto”, sintetizó ante PERFIL una importante fuente de Comodoro Py, donde todavía no se identifican interlocutores claros con el nuevo gobierno, pero donde crece con fuerza el nombre de Losardo. Allí saben que Fernández, conocedor del derecho y de los tribunales, solo delegaría el área en alguien que sea de su extremísima confianza. Como lo es Losardo.

Con paso por el Consejo de la Magistratura, donde fue representante del Ejecutivo durante parte del kirchnerismo, por el Ministerio y la Jefatura de Gabinete, Losardo rompió el silencio ayer en una charla en el programa Gente de Derecho, de Jorge Rizzo, hombre fuerte del Colegio Público de Abogados, por radio Cooperativa.

El señalamiento de la falta de un interlocutor desde el triunfo del Frente de Todos, en las PASO, generó cierta preocupación en los tribunales de Retiro. En especial en los sectores que se movieron más al son del macrismo que en otro. De fondo, también subyace la idea de que el sistema necesita un profundo cambio que “despolitice la Justicia” y viceversa.

De ser elegida, Losardo podría ser la encargada de recuperar el diálogo entre el Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un punto en el que falló drásticamente el macrismo.

Losardo integró la cátedra de Elena Highton de Nolasco, con la que aseguran que sigue manteniendo un buen vínculo.

“Si pensamos que la Justicia no funciona, no sé qué hacemos. Es el Poder Judicial, que pone equilibrio a los otros poderes, ahí no podemos fallar”, analizó ayer. En esa línea, hizo referencia al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la “intimidación y presión” a jueces, que se conoció esta semana y que alertó sobre varios movimientos dados por el macrismo en su gestión. “Hay que prestarle atención. Es el resumen de muchas cosas que ocurrieron”, sostuvo. “Estoy segura de que vamos a encontrar el camino para una Justicia realmente independiente”, agregó y completó: “Estamos llenos de jueces probos, gente buena, la Argentina tiene unos recursos humanos excelentes”.

La primera aparición pública de Losardo en los últimos días fue en la jura como procurador de la Ciudad de Juan Bautista Mahiques, hombre del actual oficialismo. En el Teatro Colón se sentó junto a él en primera fila, en una imagen que llamó la atención. Esta semana estuvo en la cena anual de AMIA, en la que entre otros estuvo Enrique “Coti” Nosiglia, hombre fuerte del radicalismo y con peso en el arte de la negociación.

Desde la facultad, la abogada acompaña a Fernández en todos sus cargos

Para Marcela Losardo, la candidatura presidencial de Alberto Fernández fue un “shock”. Lo conoció en la facultad, cuando compartió una materia con Marcela Luchetti, la primera mujer del presidente electo. Al recibirse, comenzaron a trabajar juntos, algo que volverán a hacer a partir del 10 de diciembre, ya que la abogada será parte del gabinete nacional.

Losardo acompañó a Fernández en la Superintendencia de Seguros y en el holding del Grupo Bapro. Crearon un estudio jurídico que debieron cerrar cuando el dirigente asumió como jefe de Gabinete con Néstor Kirchner y volvieron a ponerlo en funcionamiento en 2008, cuando renunció al cargo.

“Ser de Argentinos Juniors es la única macana que tiene, es lo único que no entiendo en la vida de Alberto”, dijo Losardo sobre Fernández en el programa Gente de Derecho, de Radio Cooperativa. Minutos antes lo describió como “una persona maravillosa, con una calidad profesional y ética increíble”. La abogada y futuro miembro del gabinete es de Boca. Su marido es el escribano Fernando Mitjans, miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Alfil de Daniel Angelici, comparte este lugar con Sergio Fernández, juez en lo Contencioso Administrativo Federal y hermano de Javier Fernández, histórico operador judicial del kirchnerismo. “Son dos personas que me llenan de orgullo”, cuenta Losardo sobre el presidente electo y su marido.

Cuando le preguntan sobre cómo es Alberto, la abogada detalla que es una persona “muy simple”, que le encanta hacer asado o pastas para sus amigos. Son pocas las fiestas que compartieron en las que Fernández se levantó de la silla para bailar, pero Losardo asegura que, desde la facultad, cada vez que el presidente electo se ponía a hablar, se ganaba la atención de todos que lo rodeaban para escuchar lo que tenía para decir. “Acompañarlo es un desafío muy grande y un placer”, dice la abogada sobre su nuevo rol que podría ser al frente del Ministerio de Justicia. Aunque cuenta que es un “trabajador incansable”, por lo que deberá volver a tener el teléfono abierto las 24 horas, como lo tuvo durante los años que ya trabajó junto a él”.