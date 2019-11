Marcela Losardo, asesora de Alberto Fernández en temas judiciales: "No podemos fallar"

En el medio de la transición, varios nombres empiezan a sonar para ocupar los distintos puestos en el futuro Gabinete a partir del 10 de diciembre del presidente electo Alberto Fernández. En materia de Justicia, la principal candidata a ocupar el Ministerio es Marcela Losardo, quien conoce a Fernández desde la facultad y son socios en el estudio jurídico que comparten.

"Si pensamos que la Justicia no funciona, no sé qué hacemos. Es el Poder Judicial, ahí no podemos fallar", analizó la abogada sobre los desafíos para el presidente electo en su futuro Gobierno. En esa línea, hizo referencia al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la "intimidación y presión" a jueces.

"Hay que prestarle atención. Es el resumen de muchas cosas que ocurrieron. Estoy segura de que vamos a encontrar el camino para una justicia realmente independiente. Que fortalezca las instituciones. Estamos llenos de jueces probos, gente buena, la Argentina tiene unos recursos humanos excelentes", señaló en diálogo con Jorge Rizzo en Radio Cooperativa.

Asimismo, una de las principales candidatas a ser la próxima ministra de Justicia, habló sobre la elección que hará Alberto Fernández en ese rubro: "No se va a equivocar, ponga al que ponga. Como en todos los ministros que elija, va a ser gente que realmente va a luchar por el país".

Su relación con Alberto. La abogada habló sobre cómo conoció al presidente electo y contó otros detalles de su vida privada. "Es una persona maravillosa, con una calidad profesional y ética increíble. Una pasión por el trabajo, por lo que piensa y lo que quiere. Es incansable. En su camino lo fue demostrando, siempre fue un recorrido de trabajo, de rectitud. A todos les digo que fue un shock cuando me dijo que iba a ser presidente", recordó.

Losardo y Fernández se conocieron en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Yo cursaba con Marcela Luchetti, su primera mujer, una persona adorable. Ahí en la facultad también conocí a mi marido Fernando Mitjans (el Presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA). Se iban haciendo las barras de amigos, también estaba Claudio Moroni.

"Así nos fuimos conociendo, después empezamos a trabajar juntos. Muchísimas años, desde la Superintendencia, el holding en el Banco Provincia, de armar el estudio, después lo cerramos cuando él fue jefe de Gabinete. Cuando él se fue lo volvimos a abrir. Y ahora nuevamente en esta locura, pero que es un desafío muy grande pero es un placer", comentó.

En cuanto a los gustos del presidente electo, señaló: "No es un tipo que vaya a una fiesta y vaya a bailar. Pero sí es un tipo que está sentado y empieza a hablar y todo el mundo está alrededor de él escuchándolo porque siempre tiene algo interesante para contar, siempre atrapa. Le encanta la guitarra, cocinar un asado o pastas. Es una persona muy simple, como cualquiera".

También habló sobre la pasión de Alberto por el fútbol y Argentinos Juniors, pero reveló que en sus inicios el presidente electo era de otro equipo: "Parece que iba a ser de Boca pero después se hizo de Argentinos Juniors. Es lo único que no le entiendo en la vida de Alberto".

"A Tani (Estanislao Fernández, su hijo) siempre lo llevaba al colegio, siempre se ocupó. Es muy dedicado en sus cosas. Tani tiene una muy buena relación con el padre", aseguró sobre la relación familiar.

"Es muy buen abogado. Él lee una vez o se lo contaste al problema y te dice es por acá el camino. Tiene criterio y mucho olfato. Sabe donde está el nudo del problema.

Tiene un poder de convencimiento impresionante. Puede convocar y convencer. Es firme con lo que él piensa. Pero no tiene rencor ni venganza", concluyó.

