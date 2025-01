Lourdes Arrieta denunció penalmente a Nicolás Marquez por sus dichos discriminatorios contra Esteban Bullrich

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javeir Milei, por dichos discriminatorios contra el exministro de Educación porteño Esteban Bullrich, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", le respondió Márquez al exfuncionario porteño luego de que este publicara un mensaje por el aniversario de su asunción al cargo en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"ACABO DE PRESENTAR una denuncia penal contra Nicolás Márquez, por sus declaraciones discriminatorias hacia el sr. Esteban Bullrich. Sus palabras vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad", anunció vía X la legisladora que ya no pertenece al bloque oficialista.

Arrieta explicó en la denuncia que "las afirmaciones del denunciado, que minimizan la trayectoria política de Esteban Bullrich y lo reducen únicamente a su condición de salud, representan una grave afrenta a los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad, fomentando un discurso de exclusión y discriminación".

La Justicia prohibió a Fabiola Yañez contactar a Alberto Fernández por 90 días

"Las expresiones del Sr. Márquez vulneran claramente lo dispuesto en la Ley N°23.592, que prohíbe actos discriminatorios basados en la condición de salud u otros factores personales", se remarcó en la presentación, que indica que las declaraciones también atentan contra el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exigen "respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad".

La legisladora sostuvo que "Bullrich ha hecho cosas positivas y otros logros le quedaron por delante, pero eso no le da derecho a una persona de poca monta como Nicolás Márquez a decir que lo conocen solo por su enfermedad" y enfatizó: "Nuestra postura sobre temas de discriminación es radical, tenemos valores cristianos en los que cada persona suma a la sociedad. Las redes sociales son depósitos de malas intenciones".

Tras las catarata de críticas recibidas por su comentario, el escritor aclaró: "OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich".

"Dicho esto, lamentó profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero por que como Católico creo en los Milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM", añadió.

En otra publicación, insistió: "No fui claro o fui desacertado. De cualquier modo pido disculpas sentidamente. Y lo dejo sentado: lamento la gestión educativa de @estebanbullrich (el wokismo o adoctrinamiento a los niños) pero en cuanto a su vida personal padezco sentidamente el malestar que está sufriendo. Rezaré incesantemente por él para que supere esta desdichada situación con toda mi alma, y si mis expresiones por este medio molestaron, entonces ratifico enfáticamente el perdón del caso".

AS./fl