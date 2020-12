El creador de "Les pibis" fue acusado por tuits racistas y se defendió

En redes sociales, se viralizaron viejos tweets con expresiones discriminatorias de Lucas Grimson, quien integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud. El joven, de 19 años, había sido muy nombrado meses atrás por utilizar lenguaje inclusivo en un reporte matutino de la cartera sanitaria y referirse a los jóvenes como “les pibis”.

Por las capturas de los tweets que circulan en esa red social, que datan de 2015, Grimson fue tendencia con el hashgtag “Luki Grimson racista”, y poco después hizo su descargo en su cuenta: “Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora”, expresó, y también dijo que hay tweets que se difundieron como suyos pero son falsos.

"Un turro, un tarado, un grasa y dos trolas en gh15", "Si me joden los orientales estando en europa ni puedo pensar si me voy a asia", dicen algunas de las publicaciones que generaron repudio.

“Hoy se despertaron tan al pedo que buscaron tweets chotos que puse cuando tenía 12, 13, 14 años. Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora. Candadito y a seguir con cosas más importantes”, escribió Lucas en su cuenta de la red social Twitter.

“No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse”, agregó. “Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir”, sostuvo Grimson.

No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir — Luki (@LukiGrimson) December 9, 2020

Fue también su padre, Alejandro Grimson, antropólogo y asesor de Jefatura de Gabinete, quien salió en su defensa con una serie de tweets. “Quienes atacan a mi hijo con tuits de sus 12 años y puras fake news ojalá un día tengan la valentía de decir una verdad y de debatir ideas”, publicó. En esa línea, sumó: “Quienes aman la falsificación para ataques personales odian también debatir ideas”.

Quienes atacan a mi hijo con tuits de sus 12 años y puras fake news ojalá un día tengan la valentía de decir una verdad y de debatir ideas — Alejandro Grimson (@alegrimson) December 9, 2020

Quién es Lucas Grimson

El joven de 19 años es estudiante de Ciencias Políticas y militante de Nueva Mayoría, que integra el Frente Patria Grande liderado por Juan Grabois, e integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud. Fue tendencia meses atrás cuando participó de un reporte matutino del Ministerio de Salud Pública para hablar del rol de las juventudes ante la pandemia de coronavirus, y habló en lenguaje inclusivo.

"Es clave que nosotres les jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", planteó el joven durante su intervención.

La frase revivió el eterno debate sobre el uso del lenguaje inclusivo en ámbitos oficiales y transformó a "les pibis" en tendencia en redes sociales.