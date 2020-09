Cuánto cobra Lucas Grimson, el joven funcionario que se hizo famoso por "les pibis"

Lucas Grimson saltó a la escena pública hace un mes, cuando participó de un reporte matutino del Ministerio de Salud Pública de la Nación para hablar del rol de las juventudes ante la pandemia de coronavirus. El funcionario de 19 años, integrante precisamente de la la Dirección de Adolescencias y Juventudes de la cartera sanitaria, llamó la atención no tanto por su discurso sino por hablar en lenguaje inclusivo y referirse a los jóvenes como "les pibis".

"Es clave que nosotres les jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", planteó el joven durante su intervención. La frase revivió el eterno debate sobre el uso del lenguaje inclusivo en ámbitos oficiales y transformó a "les pibis" en tendencia en redes sociales.

Pero la aparición de Grimson, estudiante de Ciencias Políticas y militante del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, también generó discusión por su trabajo en la administración pública nacional (como contratado de la gestión anterior) teniendo solo 19 años y el título secundario. Esto derivó en violentos comentarios de repudio hacia él en redes sociales, en tono similar a los que recibe Ofelia Fernández, la legisladora porteña del Frente de Todos de 20 años.

"Pibis", grieta y violencia | Una defensa de los cambios en el lenguaje

Esta cuestión se reavivó esta semana en medio del reclamo salarial de los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que terminó con el rodeo con patrulleros de la Quinta de Olivos. En tono con la protesta, el periodista Eduardo Feinmann trajo a colación al joven funcionario: "'Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense, no más de 40 mil. No es lógico", escribió el conductor de A24 en su cuenta de Twitter.

“Les pibis” Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico. pic.twitter.com/S2FuqYpBu5 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 9, 2020

El propio joven, hijo del antropólogo y asesor de jefatura de Gabinete Alejandro Grimson, respondió en la misma red social. "Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos. No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman", replicó.

Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos.



No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman. — Luki (@LukiGrimson) September 10, 2020

La polémica la terminó de saldar Silvia Kassab, directora de la Fundación Garrahan, organismo a través del cual el joven trabaja en el Estado. "Nuestra Fundación ha hecho diferentes alianzas para complementar, de alguna manera, trabajos con los organismos rectores, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación. Este joven ha sido convocado para integrar el programa de la dirección de Adolescencias, pero no de este año, desde el año anterior", afirmó.

"El programa es de jóvenes promotores en salud, es lógico tratar de identificar a pares de quienes van a ser actores y receptores de ese dispositivo comunicacional, para que sea un mejor vehículo de comunicación", agregó Kassab entrevistada en Ahora dicen, ciclo que conducen Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en FM Futurock.

"El actuar de Lucas ha sido impecable. La verdad que duele que se tomen temas cuando no hay una información completa. Es verdad que tiene los 160 mil pesos, pero por 7 meses. Es verdad lo que dijo, que cobra mucho menos del 20 por ciento por mes", cerró.

