Barrionuevo a Pichetto: "En diciembre queda desocupado y va a tener que buscar trabajo"

En medio de las negociaciones por las candidaturas y el interna que vive Alternativa Federal, el titular del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, salió a defender al ex ministro de Economía Roberto Lavagna en su lanzamiento a presidente y apuntó contra Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto por no apostar a su figura y exigirle una PASO. Filoso como de costumbre, también opinó sobre la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Cristina manda el otro es un pelele".

"Pichetto tiene cero votos. Quiso ser vice de Lavagna y le dijeron que no tenía que apresurarse y ahora veo que salió a atacarlo sin ningún sentido, en ninguno momento estuvo en Alternativa Federal como para romper con Alternativa Federal. Ya estamos en campaña no nos preocupa qué haga Pichetto seguramente el 11 de diciembre queda desocupado y va a tener que buscar trabajo. Y Urtubey termina joven en Salta no sé qué va a hacer con su candidatura", agregó en diálogo con Radio 10.

Consultado por la convocatoria de Fernández a Massa, Barrionuevo criticó al gobierno anterior al recordar que "estamos pagando el pasado del kirchnerismo. No se llevaron la Plaza de Mayo ni las palmera porque tenían que ir con excavadora”, pero reconoció que, en caso de que volviera el Frente para la Victoria al poder, "es por la pésima gestión de Mauricio Macri, por eso resucitaron estos".

Además, opinó sobre la fórmula Fernández-Fernández: "Algo conozco de esto. ¿Quién eligió a Alberto? El dedo de Cristina. Quién eligió a Axel Kiciloff y Verónica Magario? Aquí hay una que manda y es Cristina, este hombre es un pelele. Los que quieran elegir a Cristina es el pasado, con nueve procesos, juicio oral y amparándose en los fueros".

Lejos de Alternativa Federal, Roberto Lavagna lanzó el búnker de su candidatura presidencial

Sobre la candidatura de Lavagna adelantó que no tiene definido ni un candidato a gobernador ni un vicepresidente. En este sentido, Barrionuevo explicó que la posibilidad de generar una lista colectora sigue en duda. "Este decreto que salió anulando las colectoras y que luego aparentemente se reavivó de nuevo estaba hecho un poco a pedido de Sergio Massa y esto se interrumpió", detalló.

En tanto, se mostró molesto por las críticas que recibió Lavagna por no querer competir en las PASO: "¿Por qué se le pide con tanta insistencia a Roberto que dé una interna? ¿Por qué no se le pide a Macri que le dé a (Martín) Lousteau la interna que viene pidiendo que abra?".

