Lula le devolvió el saludo a Alberto Fernández y lo llamó "compañero"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quedó hoy en libertad, luego de haber pasado 580 días en la cárcel. Y, ni bien se enteraron de su excarcelación, decenas de líderes políticos le hicieron llegar afectuosas palabras. Uno de los primeros fue el presidente electo Alberto Fernández, quien había escrito por la tarde: "Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre!"

Horas más tarde de aquel tuit, Lula le retribuyó el saludo y escribió: "Muy agradecido por tus palabras compañero. Quiero que sepas que podés contar conmigo para ayudar a la Argentina a resolver los problemas de la gente pobre. Le agradezco mucho la solidaridad que ha mostrado al visitarme en prisión. ¡Dios bendiga al pueblo argentino!"

No fue el único saludo que Lula retuiteó y agradeció. Hizo lo mismo con el mensaje del político estadounidense de centroizquiera Bernie Sanders, a quien le contestó en inglés. "Gracias por su solidaridad, siempre ha sido mi candidato a la presidencia de los Estados Unidos y espero que los demócratas tengan la sabiduría de nominar a un candidato con su visión del mundo. Espero que los trabajadores estadounidenses lo hagan presidente de los Estados Unidos".

