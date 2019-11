Sergio Berensztein analiza la libertad de Lula: "No es lo mismo libre que inocente"

por Julian D'Imperio

El analista político Sergio Berensztein analizó la libertad que el Tribunal Supremo de Justicia le concedió esta tarde al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tras estar preso por más de 500 días y destacó las tres dimensiones políticas en las que puede repercutir en la Argentina.

"No es un tema menor todo el énfasis que ha puesto Alberto (Fernández) en la libertad de Lula y hay que ver cómo impacta", advirtió el consultor en diálogo con PERFIL. Y detalló: "El fallo de la Corte tiene, en nuestro país, tres dimensiones: la relación bilateral, la idea del Lawfare y el aprovechamiento político de Cristina (Fernández de Kirchner)".

En primer lugar, Berensztein aseguró que la relación bilateral entre Argentina y Brasil es uno de los puntos principales a tener en cuenta, por la notoria afinidad entre el presidente electo Alberto Fernández y el líder opositor del mandatario brasilero Jair Bolsonaro. "No es lo mismo que esté libre, incluso para muchas de las reformas económicas que pretende avanzar Bolsonaro". "Ahora tendrán un Lula activo en los medios, crítico".

En segundo lugar, la teoría del Lawfare puede tomar fuerza para el politólogo: "La idea de que la Justicia es imparcial y los debates sobre las prisiones preventivas y las condenas firmes van a tomar notoriedad. De hecho el caso del Lava Jato ya había introducido dudas respecto de la Delación Premiada. Esto podría aumentar el descreimiento sobre los fallos judiciales de corrupción".

En la misma línea destacó la tercer dimensión: "Hay que ver cómo repercute en las causas de corrupción en la Argentina y en el resto de América Latina. Pero Cristina tratará de sacar una ventaja política de este fallo. Lo cierto es que no hay que confundir. No es lo mismo 'Lula Libre' que 'Lula inocente'. Esto significa que no podrá ser candidato como aclara la ley brasileña en tanto tenga un proceso judicial", consideró.

Respecto de la aceptación de Bolsonaro y cómo podría repercutir la libertad del exmandatario, Berensztein argumentó que "hay que ser prudentes porque a Bolsonaro le faltan tres años de mandato. Está claro que no le será igual su gestión con Lula en libertad. En las últimas semanas, la aceptación de Bolsonaro en las encuestas no sufrió grandes modificaciones, aunque hay que aclarar que en Brasil están muy cuestionadas las encuestas".

